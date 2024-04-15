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Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

15 апреля 2024 19:41
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Единое экономическое пространство Беларуси и России стимулирует востребованность специалистов в самых разных сферах. Одним из целевых направлений развития Союзного государства является освоение космоса. Александр Лукашенко подписал Указ «О Белорусской космической системе дистанционного зондирования Земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта-1

Документом определены участники проекта от нашей страны и условия их деятельности. После завершения проекта предусматривается запуск белорусско-российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения со сроком активного существования на орбите не менее семи лет. Использование космического аппарата существенно повысит эффективность решения задач по обеспечению национальной безопасности, оперативность и качество предоставляемой потребителям космической информации, станет драйвером развития наукоемких производств и технологий в космической отрасли и привлечения в нее талантливой молодежи. Реализация указа будет способствовать закреплению имиджа Беларуси как космической державы и высокотехнологичного государства, пропаганде отечественных знаний и компетенций в области мирного освоения космического пространства.

# Космос # общество # Александр Лукашенко

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