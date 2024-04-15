Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Документом определены участники проекта от нашей страны и условия их деятельности. После завершения проекта предусматривается запуск белорусско-российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения со сроком активного существования на орбите не менее семи лет. Использование космического аппарата существенно повысит эффективность решения задач по обеспечению национальной безопасности, оперативность и качество предоставляемой потребителям космической информации, станет драйвером развития наукоемких производств и технологий в космической отрасли и привлечения в нее талантливой молодежи. Реализация указа будет способствовать закреплению имиджа Беларуси как космической державы и высокотехнологичного государства, пропаганде отечественных знаний и компетенций в области мирного освоения космического пространства.