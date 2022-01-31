По его инициативе в Минске открыли творческие академические мастерские. Каким учителем был Михаил Савицкий?

Жизнь и творчество Михаила Савицкого – одно из самых характерных явлений в искусстве и истории нашего времени, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Для того чтобы верно понять смысл живописи народного художника, необходимо понять последовательность событий в его жизни. В его картинах наша история. Ведь каждое новое полотно – личный выстраданный путь в искусстве.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:

В 1980 году по его инициативе в Минске открылись творческие академические мастерские Академии художеств, и он был их руководителем. Потом они стали называться творческими академическими мастерскими живописи, графики и скульптуры Министерства культуры, это уже с 1990 годов. Получается, что он руководил ими 30 лет.

Михаил Савицкий:

Я уже год веду творческую мастерскую Академии художеств. В эту творческую мастерскую поступают наиболее способные, окончившие художественный институт. Дело в том, что в стенах вуза, хоть они и получают диплом, еще далеко до того, чтобы стать художником.

Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:

Мы впервые с ним познакомились, прежде-то я знал, встречался, но когда уже непосредственно встал вопрос и был поиск с его стороны, поскольку пять человек был первый набор в его творческую мастерскую, и, конечно же, все хотели на тот период. Я как раз заканчивал Академию, монументальное отделение, и мою кандидатуру также предложили в состав творческих мастерских.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:

Міхаіл Андрэевіч Савіцкі быў не толькі як мастак, які верна служыў выяўленчаму мастацтву, які працаваў без выходных у майстэрні. Ён быў і выдатны педагог, трэба адзначыць, ён заснаваў таксама сваю ўстанову, гэта менавіта было ад Акадэміі мастацтва СССР, на вуліцы Някрасава, гэта была такая ўстанова, дзе мастакі пасля заканчэння вышэйшага тэатральна-мастацкага інстытута проста пад кіраўніцтвам Міхаіла Андрэевіча адточвалі сваё майстэрства, і гэтыя мастакі, якія ў яго вучыліся, сёння таксама вядомыя аўтары не толькі на Беларусі, але і далёка за яе межамі.