По его инициативе в Минске открыли творческие академические мастерские. Каким учителем был Михаил Савицкий?
Жизнь и творчество Михаила Савицкого – одно из самых характерных явлений в искусстве и истории нашего времени, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Для того чтобы верно понять смысл живописи народного художника, необходимо понять последовательность событий в его жизни. В его картинах наша история. Ведь каждое новое полотно – личный выстраданный путь в искусстве.
Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
В 1980 году по его инициативе в Минске открылись творческие академические мастерские Академии художеств, и он был их руководителем. Потом они стали называться творческими академическими мастерскими живописи, графики и скульптуры Министерства культуры, это уже с 1990 годов. Получается, что он руководил ими 30 лет.
Михаил Савицкий:
Я уже год веду творческую мастерскую Академии художеств. В эту творческую мастерскую поступают наиболее способные, окончившие художественный институт. Дело в том, что в стенах вуза, хоть они и получают диплом, еще далеко до того, чтобы стать художником.
Виктор Альшевский, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, художник, ученик Михаила Савицкого:
Мы впервые с ним познакомились, прежде-то я знал, встречался, но когда уже непосредственно встал вопрос и был поиск с его стороны, поскольку пять человек был первый набор в его творческую мастерскую, и, конечно же, все хотели на тот период. Я как раз заканчивал Академию, монументальное отделение, и мою кандидатуру также предложили в состав творческих мастерских.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, кандидат искусствоведения, художник:
Міхаіл Андрэевіч Савіцкі быў не толькі як мастак, які верна служыў выяўленчаму мастацтву, які працаваў без выходных у майстэрні. Ён быў і выдатны педагог, трэба адзначыць, ён заснаваў таксама сваю ўстанову, гэта менавіта было ад Акадэміі мастацтва СССР, на вуліцы Някрасава, гэта была такая ўстанова, дзе мастакі пасля заканчэння вышэйшага тэатральна-мастацкага інстытута проста пад кіраўніцтвам Міхаіла Андрэевіча адточвалі сваё майстэрства, і гэтыя мастакі, якія ў яго вучыліся, сёння таксама вядомыя аўтары не толькі на Беларусі, але і далёка за яе межамі.
Михаил Савицкий:
Стараюсь приучить их к мысли, что художник должен всю жизнь стремиться стать художником.
Виктор Альшевский:
Он бесконечно снимал с нас стружку, может быть, переписывали по несколько раз до умопомрачения, до того, что холст становился где-то в палец краски уже толщиной, когда мастихином стирали, переделывали.
Михаил Савицкий:
Важно для меня, чтобы труд для них стал потребностью, каждодневной потребностью. Второе – чтобы они были художниками принципиальными, убежденными.
Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Он очень придирчивый и притом справедливый, невзирая на авторитеты. Это характеры двоих Савицких, перед ним такая величина или такая величина, он говорит, что думает, но справедливо. Нет рисунка, нет композиции, цветовое не решено, идея не решена пластически, потому что ты загубил ее своим характером. Слушайте, художники не понимают его терминологии, потому что идею он мог выразить, только не затмив формой. Если форма мешает выразить идею, значит, плохая форма. Петров-Водкин вот как выражал идею. А Савицкий совершенно иначе. Смотрите, как у него тысячи лиц, тысячи характеров, тысячи фигур.
Читайте также:
«Мои картины о партизанах возникли, конечно, неслучайно». Почему Савицкий посвятил своё творчество теме войны?
Почему идею написать «Цифры на сердце» Савицкий вынашивал 30 лет и кто изображён на портрете «Узник 32815»?
«Он не ходил по барам, по танцам». Близкие вспоминают, каким человеком был Михаил Савицкий