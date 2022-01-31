Лукашенко о санкциях: если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт, пусть потом не обижаются. Мы отвечаем на эти вызовы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Найдены хорошие альтернативы у многих предприятий, неплохо и «Беларуськалий» сработали. Но тем не менее надо смотреть вперед. Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались, в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Они же сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть – мы не инициируем процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Меня мало волнует: сохранить лицо, не сохранить. Надо им сохранить лицо, пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они будут и дальше нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы.

Давление на Беларусь будет усиливаться – под ударом нефтехимический комплекс, авиаотрасль и не только. Александр Лукашенко заявил о планах ознакомиться с работой крупных белорусских компаний в условиях санкций.