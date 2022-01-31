Лукашенко о санкциях: если Литва не хочет пропускать наши грузы в порт, пусть потом не обижаются. Мы отвечаем на эти вызовы

Новости Беларуси. Разговор об экономике продолжился во время встречи Президента с премьер-министром и руководителями БКК и «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко: «Стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать. Не дай бог, это не будет выполнено» – читайте здесь.
Речь шла о работе в санкционный период. Глава государства констатировал, что нашему крупнейшему производителю калийных удобрений удалось найти альтернативные пути доставки товаров (взамен привычных литовских). Президент потребовал в случае необходимости применить меры в отношении балтийских соседей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Найдены хорошие альтернативы у многих предприятий, неплохо и «Беларуськалий» сработали. Но тем не менее надо смотреть вперед. Если, допустим, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались, в отношении самой Литвы. Я просто хочу, чтобы литовцы понимали. Они же сейчас острые вопросы эти, хватаются за все и начинают меня обвинять. Я еще раз хочу подчеркнуть – мы не инициируем процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно. Меня мало волнует: сохранить лицо, не сохранить. Надо им сохранить лицо, пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они будут и дальше нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народ Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы.
Давление на Беларусь будет усиливаться – под ударом нефтехимический комплекс, авиаотрасль и не только. Александр Лукашенко заявил о планах ознакомиться с работой крупных белорусских компаний в условиях санкций.