«Плохому здесь не научат». Александр Барсуков об открытии в Минске военно-патриотического клуба на базе ОМОН

Новости Беларуси. Четвертый военно-патриотический клуб открылся в столице. Он разместился на базе ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята, которые будут здесь учиться, прошли серьезный отбор. В ходе занятий лучшие правоохранители научат парней всему самому необходимому, что пригодится потом и в армии, и в жизни. Материал Полины Королевы.

Общая готовность. Равняйсь, смирно! Плечом к плечу действующие сотрудники и будущие поколения защитников. Ученики патриотических классов, лицеисты, курсанты – своим долгом они выбрали защиту родины. Неважно, где в будущем будут служить ребята: ОМОН, СОБР или «Алмаз». Уже сейчас они – самые достойные.

Вероника Орлова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 133:

В нашей школе есть два военно-патриотических класса, это профильные. Желающих вступить в данный клуб было достаточное количество. Но методом отбора мы выбрали самых лучших, самых надежных, самых стойких, патриотичных детей. Сейчас гордость распирает. Мама о вступлении ребенка в ВПК «Орлята»: «Гордость за дочь, которая сделала правильный выбор» (подробности тут).

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Дети доказали, что они любят наш партизанский район, город Минск. Они патриоты Республики Беларусь, их достойно воспитали родители, вот. И они достойно, я думаю, будут работать и служить в этом отряде.

Четвертый в Минске военно-патриотический клуб носит название «Орлята» не просто так. Орел – символ отваги и гордости. Воспитать из молодежи настоящих героев – первостепенная задача для клуба. Торжественная церемония вступления в ряды объедения сродни военной присяге. Клятва на глазах у родителей и опытных товарищей. Теперь в руках «Орлят» членский билет.

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по Минску:

На базе отряда будут проводиться с ними постоянные занятия, будут нормы права изучать, тактику действий. Проводить спортивные мероприятия, приемы рукопашного боя. Плохому здесь, это точно, не научат. «Война лишила их детства». Школьник объяснил, почему захотел обучаться в военно-патриотическом клубе (здесь подробности).