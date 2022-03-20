«Война лишила их детства». Школьник объяснил, почему захотел обучаться в военно-патриотическом клубе

Новости Беларуси. Четвертый военно-патриотический клуб открылся в столице. Он разместился на базе ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята, которые будут здесь учиться, прошли серьезный отбор. В ходе занятий лучшие правоохранители научат парней всему самому необходимому, что пригодится потом и в армии, и в жизни.

А вот девятиклассник Артем Камейко о карьере военного задумывался давно. Дедушка – подполковник в отставке, прабабушка пережила Вторую мировую. Клуб «Орлята» – еще одна возможность осуществить мечту.

Артем Камейко, ученик средней школы №182 имени Карвата:

Я хочу стать военным только для того, чтобы наши дети никогда не видели такого, что такое настоящая война. Я читал и понимал, какой ужас произошел раньше, что случилось с нашими дедами, прадедушками. Это же они были маленькими детьми, и тут их настигла такая участь. Война лишила их детства.