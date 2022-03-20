Мама о вступлении ребёнка в ВПК «Орлята»: «Гордость за дочь, которая сделала правильный выбор»

Новости Беларуси. Четвертый военно-патриотический клуб открылся в столице. Он разместился на базе ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята, которые будут здесь учиться, прошли серьезный отбор. В ходе занятий лучшие правоохранители научат парней всему самому необходимому, что пригодится потом и в армии, и в жизни.

Среди «Орлят» не только сыновья, но и дочери. Дочери отечества и своих родителей. Лиза Петрожицкая с военным делом познакомилась в школе. В рамках уроков военно-патриотического воспитания она несла почетную вахту караула №1. Родители Лизу поддержали и гордятся, что дочь сделала правильный выбор.

Ольга Петрожицкая, мама:

Я никогда не подозревала, что моя дочка когда-то будет увлечена военным делом. Она готова была и сама сказала: «Мама я хочу, вот мне предложили, а как ты на это смотришь?» Ну, конечно же, да. Почему нет? Гордость за дочь, которая сделала правильный выбор.