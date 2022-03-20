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Ожидать ли ещё заморозков и будет ли лето тёплым? Народные приметы на конец марта

20 марта 2022 07:06
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 марта в народе носит название Вербоносица, рассказали в программе «Плюс-минус». Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй. Туман 21 марта говорит о том, что будут заморозки. Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде.  

22 марта – Сороки. Если день теплый, то последующие 40 дней будут теплыми, если холодный, то холодными. Если началась оттепель, то ждали хороший урожай проса, прилетели ласточки – год выдастся урожайным.  

Ожидать ли ещё заморозков и будет ли лето тёплым? Народные приметы на конец марта-1

23 марта – день Василисы – вешней воды указательницы. Холодный ветер говорит о том, что зима еще постоит. Облачное небо обещает дождливую, но теплую погоду. День туманный – скоро снег сойдет. Гроза предвещает хороший урожай.  

24 марта почитается память Антипия. В народе с этого дня ждали прилета зябликов и чибисов, также верили, что можно начинать собирать березовый сок. Если 24 марта холода отступают, лето будет теплым. Иней на ветвях появился – ждем хорошую погоду, низко летят журавли – плохую.  

Ожидать ли ещё заморозков и будет ли лето тёплым? Народные приметы на конец марта-4

25 марта – Феофанов день. Считалось, что к Феофану наступает настоящая весна и полностью тает снег. По народным приметам наши предки судили о предстоящем лете. Если 25 марта на улице стоит теплая и солнечная погода, то лето будет ненастным. На деревьях иней – в июне будет холодно и дождливо. Снег на муравейнике начал таять с севера – можно ждать теплого и ясного лета, с юга – холодного.  

В основном солнечно и до +17°С. Прогноз синоптиков на неделю с 21 по 27 марта.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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