Ожидать ли ещё заморозков и будет ли лето тёплым? Народные приметы на конец марта

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 21 марта в народе носит название Вербоносица, рассказали в программе «Плюс-минус». Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй. Туман 21 марта говорит о том, что будут заморозки. Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде.

22 марта – Сороки. Если день теплый, то последующие 40 дней будут теплыми, если холодный, то холодными. Если началась оттепель, то ждали хороший урожай проса, прилетели ласточки – год выдастся урожайным.