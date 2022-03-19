В Орше прошёл финал национального отбора на «Славянский базар». Кто представит Беларусь?

Новости Беларуси. Позывные 31 Международного фестиваля искусств «Славянский базар» 19 марта звучали в Орше. В культурной столице Беларуси-2022 прошел финал национального отбора на детский и взрослый конкурсы летнего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое волнение испытали юные таланты: ведь в 2022 году международный конкурс «Витебск-2022» пройдет в двадцатый раз. Виктор Пралич следил за финалом и уже знает, кто представит нашу страну под васильковым небом знаменитой Славянки.

Они еще юны, но у каждого из них уже большой опыт участия в различных конкурсах. В том числе и международных. Пройти в финал и представлять свою страну в Витебске на «Славянском базаре» ответственно вдвойне. Тем более, что международный детский конкурс – юбилейный.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Детский – двадцатый, юбилейный. Для мирового детского творчества – это событие. 20 лет без всяких перерывов, без отмен, ежегодно проходит конкурс в рамках фестиваля. Если говорить о детях, некоторые по четыре-пять лет шли до того, чтобы дойти до такой голосовой формы. И мы ими гордимся.

Исполнить две песни: на белорусском языке и вторую на любом другом. Все, что требовалось от начинающих звезд. Уже после первого этапа в лидеры вышел Елисей Касич. Высоким баллом оценило жюри и дальнейшее его выступление. По итогам двух этапов он одержал победу, а значит и получил право представлять Беларусь на 20 Международном детском вокальном конкурсе «Витебск-2022». «Я на каждый номер как в последний раз выходил». Кто представит Беларусь на детском песенном конкурсе «Витебск-2022»? Подробнее. Нелегко было финалистам международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Ведь примеров яркой победы в Витебске именно среди белорусских конкурсантов достаточно. Поэтому удивить жюри было сложно. Лучше всех это получилось у Анны Трубецкой.

Анна Трубецкая, победитель национального отбора 31-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022»:

Для меня этот конкурс имеет особое значение, потому что я давно за ним слежу. И, будучи еще совсем маленькой, я мечтала о том, чтобы когда-нибудь представить страну на этом конкурсе. Поэтому сейчас во мне шквал эмоций.

Виталий Кульбаков, председатель жюри национального отбора 31-го Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022»:

Обращаю внимание: это подготовленность артиста и ту эмоцию, которую он вытягивает из зала. Если артист, выходя на сцену, умеет затронуть эмоцию, то есть тронуть зал. И поднять его. То есть, там полностью во всем была гармония.