«Патриоты Беларуси» посетили Ивенецкий дом-интернат и Городейскую вспомогательную школу-интернат

Новости Беларуси. «Патриоты Беларуси» традиционно в выходные поддерживают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Патриоты Беларуси» традиционно в выходные поддерживают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 марта они посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов и Городейскую вспомогательную школу-интернат. В учреждениях воспитываются более 100 детишек.
Еще в преддверии Нового года ребята отправили «Патриотам» свои рисунки. Ответ не заставил себя ждать. Изображения решили перенести на кружки и подарить их юным художникам. Детей также ждал сладкий стол, игры, другие развлечения и просто теплое общение, которого им так не хватает.