Прямой эфир

«Патриоты Беларуси» посетили Ивенецкий дом-интернат и Городейскую вспомогательную школу-интернат

20 марта 2022 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Патриоты Беларуси» традиционно в выходные поддерживают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Патриоты Беларуси» посетили Ивенецкий дом-интернат и Городейскую вспомогательную школу-интернат-1

19 марта они посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов и Городейскую вспомогательную школу-интернат. В учреждениях воспитываются более 100 детишек.  

«Патриоты Беларуси» посетили Ивенецкий дом-интернат и Городейскую вспомогательную школу-интернат-4

Еще в преддверии Нового года ребята отправили «Патриотам» свои рисунки. Ответ не заставил себя ждать. Изображения решили перенести на кружки и подарить их юным художникам. Детей также ждал сладкий стол, игры, другие развлечения и просто теплое общение, которого им так не хватает.  

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ожидать ли ещё заморозков и будет ли лето тёплым? Народные приметы на конец марта
20 марта 2022 07:06

Ожидать ли ещё заморозков и будет ли лето тёплым? Народные приметы на конец марта

В Орше прошёл финал национального отбора на «Славянский базар». Кто представит Беларусь?
19 марта 2022 18:20

В Орше прошёл финал национального отбора на «Славянский базар». Кто представит Беларусь?

В интернете пишут: улицы Минска опустели. Узнали, так ли это
19 марта 2022 18:14

В интернете пишут: улицы Минска опустели. Узнали, так ли это