«Патриоты Беларуси» посетили Ивенецкий дом-интернат и Городейскую вспомогательную школу-интернат

Еще в преддверии Нового года ребята отправили «Патриотам» свои рисунки. Ответ не заставил себя ждать. Изображения решили перенести на кружки и подарить их юным художникам. Детей также ждал сладкий стол, игры, другие развлечения и просто теплое общение, которого им так не хватает.