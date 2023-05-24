«План Запада по разрушению белорусской экономики провалился». Всё благодаря сотрудничеству с РФ

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жесткое задержание змагаров на границе. В гостях политолог Александр Шпаковский и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жесткое задержание змагаров на границе. В гостях политолог Александр Шпаковский и специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня» Людмила Гладкая.
Александр Шпаковский, политолог:
План Запада по разрушению белорусской экономики провалился полностью. Надо сказать, что задача такая ставилась. Это не секрет. Более того, делался анализ. Они же здесь содержали целую сеть экспертных и псевдоэкспертных организаций, которые фактически занимались сбором разведданных с легальных позиций. Была очень серьезно преувеличена роль экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов в структуре нашей экономики. Считалось, что если они введут секторальные санкции, то положат нас на лопатки в считаные сроки и привезут сюда в обозе своих марионеточных политиков, которых до настоящего времени содержат в Варшаве, Вильнюсе.
Однако, перестроившись, в том числе существенно нарастив торговый оборот с РФ, несмотря на то, что мы понесли определенные потери от этих санкций. Нужно понимать, что наше небольшое государство столкнулось с машиной коллективного Запада, раздавившей в последние годы десятки стран. Десятки независимых и сильных стран, зачастую ресурсно более мощных, чем Республика Беларусь.
Александр Шпаковский:
И тем не менее в первую очередь за счет успеха на российском рынке. Да, российские союзники пошли нам навстречу, эти рынки открыли, это и в их интересах, кстати, было, но в том числе за счет этого мы сумели экономически выстоять. Сейчас даже наши враги отмечают, что Беларусь постепенно справляется с этими рестрикциями и входит в стадию восстановительного экономического роста. Даже если посмотрите прогнозы МВФ, там работают люди, которые далеки от симпатии к нашей стране, – даже они говорят о том, что белорусская экономика будет увеличивать ВВП. Правительство ставит планку в 3,8 %. Я считаю, нам по силам выполнить эти показатели. Может быть, не в том объеме. Хотя Президент бы меня раскритиковал, он сказал бы, что в два раза больше надо.
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