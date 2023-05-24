«План Запада по разрушению белорусской экономики провалился». Всё благодаря сотрудничеству с РФ

Александр Шпаковский, политолог:

План Запада по разрушению белорусской экономики провалился полностью. Надо сказать, что задача такая ставилась. Это не секрет. Более того, делался анализ. Они же здесь содержали целую сеть экспертных и псевдоэкспертных организаций, которые фактически занимались сбором разведданных с легальных позиций. Была очень серьезно преувеличена роль экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов в структуре нашей экономики. Считалось, что если они введут секторальные санкции, то положат нас на лопатки в считаные сроки и привезут сюда в обозе своих марионеточных политиков, которых до настоящего времени содержат в Варшаве, Вильнюсе.

Однако, перестроившись, в том числе существенно нарастив торговый оборот с РФ, несмотря на то, что мы понесли определенные потери от этих санкций. Нужно понимать, что наше небольшое государство столкнулось с машиной коллективного Запада, раздавившей в последние годы десятки стран. Десятки независимых и сильных стран, зачастую ресурсно более мощных, чем Республика Беларусь.