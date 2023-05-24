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«Она там центр мироздания». Почему в мусульманских странах нет проблем с демографией?

24 мая 2023 17:58
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Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

Григорий Азаренок, СТВ:
Благополучные страны, где куча самоубийств, никто не рожает, но денег там навалом. И бедные страны. Но в мусульманских семьях ты попробуй на старика слово сказать. А как женщину защищают! Она там центр мироздания для мужа и так далее. Это те традиционные ценности, на которых мы настаиваем, к которым мы должны вернуться.

«Она там центр мироздания». Почему в мусульманских странах нет проблем с демографией? -1

Анастасия Сало, студент Белорусского государственного университета:
Наша сторона не говорит, что мы против семьи. Мы говорим о том, что нужно подходить к этому более осознанно, думать, когда мы ее создаем.

«Она там центр мироздания». Почему в мусульманских странах нет проблем с демографией? -3

Надежда Астапенко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Раньше как было? Женщина воспитывала, а мужчина содержал.

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# Брак и семья # Григорий Азарёнок # Надежда Астапенко

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