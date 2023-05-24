«Она там центр мироздания». Почему в мусульманских странах нет проблем с демографией?

Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:

Благополучные страны, где куча самоубийств, никто не рожает, но денег там навалом. И бедные страны. Но в мусульманских семьях ты попробуй на старика слово сказать. А как женщину защищают! Она там центр мироздания для мужа и так далее. Это те традиционные ценности, на которых мы настаиваем, к которым мы должны вернуться.