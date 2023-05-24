«На генетическом уровне есть моменты, которые от нас уже не зависят». Почему с рождением ребёнка лучше не затягивать?

Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Светлана Берулина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Почему главным мотивом для создания семьи должно быть рождение детей, а не любовь? Это канон, от которого мы давно отошли. Григорий Азаренок, СТВ:

Это по Евангелию: плодитесь, размножайтесь. Господь создал мужчину, женщину.

Милена Авакян, студент Белорусского государственного экономического университета:

Почему нельзя совмещать комфорт и прогресс вместе с семьей? Григорий Азаренок:

Потому что ты хочешь делать карьеру, а оно лежит и ночами пищит, спать не дает, все в слюнях, соплях. За ним надо ухаживать, а тебе на работу. Какую карьеру ты построишь? Владислава Исакова, студент Белорусского государственного экономического университета:

Вопрос ответственности и осознанности.