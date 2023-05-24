«На генетическом уровне есть моменты, которые от нас уже не зависят». Почему с рождением ребёнка лучше не затягивать?

Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Светлана Берулина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Почему главным мотивом для создания семьи должно быть рождение детей, а не любовь? Это канон, от которого мы давно отошли.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это по Евангелию: плодитесь, размножайтесь. Господь создал мужчину, женщину.
Милена Авакян, студент Белорусского государственного экономического университета:
Почему нельзя совмещать комфорт и прогресс вместе с семьей?
Григорий Азаренок:
Потому что ты хочешь делать карьеру, а оно лежит и ночами пищит, спать не дает, все в слюнях, соплях. За ним надо ухаживать, а тебе на работу. Какую карьеру ты построишь?
Владислава Исакова, студент Белорусского государственного экономического университета:
Вопрос ответственности и осознанности.
Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
При желании можно абсолютно все совмещать. Давайте копнем глубже и посмотрим тему медицины. У женщин, решивших не рожать, огромные риски возникновения онкологических заболеваний. Плюс репродуктивный возраст очень сильно ограничен, женщина, которая в 25: ай, потом, может, в 30, 40. А в 30, 40 может и не быть такой возможности.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Коллега правильно говорит. Детородный возраст, репродуктивная функция – все это сегодня у молодых людей страдает. Посмотрите, какая экология, чем питаются молодые люди. Надо создать, конечно, себя, карьеру, фундамент, общественная деятельность. Все это хорошо. Но со временем, когда захотите создать семью, вы не сможете. Репродуктивная функция у людей уменьшается. С виду кажется, что мы здоровые, молодые, ничего не вызывает подозрений, но на генетическом уровне есть моменты, которые от нас уже не зависят.
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