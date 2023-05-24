«Рожали не таких детей, как сейчас». Молодёжный парламент о ситуации с многодетными в Беларуси

Рожать или не рожать – вот в чем вопрос. Обсудим демографическую ситуацию. Проблема – отсутствие стремления заводить семьи, детей до 25 лет. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы решили проблему детской смертности, которая раньше была огромной. Сейчас она у нас нулевая, тем не менее рожали у нас 12 детей, 4 малыша умерли, но остальные 8 остались?