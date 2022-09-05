Прямой эфир

«4 часа. Не сложно было?» Вот что говорит школьник об уроке у Президента

05 сентября 2022 16:05
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Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.  

Алена Сырова, СТВ:  
Этот открытый урок не все слушали прямо во Дворце. Кто-то слушал в актовых залах в школах. И если мнение ребят, которые особо отличились во время урока во Дворце Независимости, мы услышали накануне – во всех СМИ они уже успели объяснить свои мотивы и поступки, – то мнение ребят, которые слушали главу государства с экранов телевизоров в школе, наверное, еще не звучало. Я знаю, что вы, Кирилл, были одним из учащихся, которые 1 сентября провели в таком формате. Скажите, до этого, наверное, все первые уроки проходили стандартно: 45 минут, каждый год новая тема, но плюс-минус одинаковая. В этот раз – 4 часа. Не сложно было?  

«4 часа. Не сложно было?» Вот что говорит школьник об уроке у Президента-1

Кирилл Мокрецов, ученик 11 класса школы № 9 Минска:  
Каждый год одни и те же уроки, одни и те же преподаватели. Этот год нам запомнился с ребятами очень сильно, потому что Президент начал учебный год с урока истории. Я укрепил свои знания и систематизировал их также. И мне захотелось вернуться к истокам, к началу. Хотя бы больше узнать о своей стране вообще. Что она нам дает и какие у нас есть приоритеты в этой сфере.  

Алена Сырова:  
Исходя из того, что говорят наши оппоненты, в принципе, звучит на просторах интернета – говорят, что молодым людям было скучно, еле высиживали до конца этот урок. Сложно объясняли, не готовы были воспринимать, все зависали в телефонах.  

Кирилл Мокрецов:  
Я с доброй завистью завидовал ребятам, которые присутствовали во Дворце Независимости. И мне бы очень хотелось, чтобы Александр Григорьевич посетил мою школу. Это самая большая школа в Московском районе, средняя школа № 9. Моя любимая школа, я очень ей признателен.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Кирилл, самый такой простой вопрос, как говорят. Поехали, например, с кем-то на экскурсию. Рассказываем что-то, показываем. Моя задача, наверное, не рассказать все об этом событии, памятнике или о том, что здесь происходило. А, наверное, в том, чтобы он приехал. И сейчас, пользуясь всеми средствами массовой коммуникации, забрался в тот же самый Google и почитал, а что такое Тростенец, а что такое Брестский мир, а что такое Рижский мир. Чтобы осталось такое, что, например, вернулся домой, включил компьютер и думаешь: елки, вот это я не понял, дай-ка посмотрю.  

«4 часа. Не сложно было?» Вот что говорит школьник об уроке у Президента-4

Кирилл Мокрецов:  
Вы знаете, мне кажется, если мы будем приезжать с ребятами в какое-то историческое место, чтобы человек дал нам проникнуться этим местом, чтобы мы почувствовали атмосферу. В Брестской крепости мы были.  

Кирилл Казаков:  
Это окей, это я все понимаю. Что осталось после этого урока у Президента? Что захотелось узнать больше? О какой теме захотелось просто прочитать?  

Кирилл Мокрецов:  
Нашими достижениями. Ноутбуком, нашими технологиями, которые мы развиваем. Я очень горд, что у нас есть ПВТ, мы развиваемся, идем в этой сфере. Машиностроение происходит. Поскольку я очень люблю электромобили, я бы хотел, чтобы какой-то стартап из Беларуси выстрелил также, как и Tesla. Я хочу гордиться своей страной.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Кирилл Мокрецов # Кирилл Казаков # Фотофакт

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