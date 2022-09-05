«Надо следить за тем, чтобы Национальная академия наук не превращалась в националистическую». Игорь Тур пошутил
Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире и проведут исторический разбор.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Самое, наверное, важное, что история вобрала в себя все вопросы, которые рассматривались на уроке: экономика, геополитика, социальные вопросы, культура, журналистика. Те вопросы, которые рассматривались – это и есть история. Президент по первому образованию историк Могилевского государственного университета, одного из ведущих наших вузов с первоклассным образованием. Он показал, как надо преподавать.
Алена Сырова, СТВ:
Но он сам сказал, потом в общении с ребятами, что урок у него получился такой пробелорусский. Вот согласны ли вы, что там были такие нотки националистические?
Вадим Лакиза:
Это очень было интересно слушать, когда Президент четко разложил этот вопрос, связанный с национализмом и нацизмом. Посмотрите, на самом деле, я из Национальной академии наук Беларуси, у нас есть Национальная библиотека. И многие моменты, когда используется это слово «национальный». Президент дал очень четкие ответы. А то, что пробелорусский – это прогосударственный, четкий прогосударственный урок.
Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
И нам надо следить за тем, чтобы Национальная академия наук не превращалась в националистическую. Это шутка, но смысл, думаю, понятен.
Вадим Лакиза:
Мы 1 сентября и в Национальной академии, и в Институте истории, и в Академии наук в большом зале слушали на День знаний. День, когда Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук стал Университетом Национальной академии наук Беларуси. И вот 110 магистрантов, в том числе из Китая, сидели и слушали очень внимательно, и что-то там, не знаю, между собой обсуждали. Это тоже определенное значение вот этого урока истории.
«4 часа. Не сложно было?» Вот что говорит школьник об уроке у Президента. Читать здесь.