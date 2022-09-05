«Надо следить за тем, чтобы Национальная академия наук не превращалась в националистическую». Игорь Тур пошутил

Новости Беларуси. Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки в Беларуси и мире? Как переплетается Новейшее время с другими периодами? Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу « По существу » в прямом эфире и проведут исторический разбор.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси: Самое, наверное, важное, что история вобрала в себя все вопросы, которые рассматривались на уроке: экономика, геополитика, социальные вопросы, культура, журналистика. Те вопросы, которые рассматривались – это и есть история. Президент по первому образованию историк Могилевского государственного университета, одного из ведущих наших вузов с первоклассным образованием. Он показал, как надо преподавать.

Алена Сырова, СТВ:

Но он сам сказал, потом в общении с ребятами, что урок у него получился такой пробелорусский. Вот согласны ли вы, что там были такие нотки националистические?

Вадим Лакиза:

Это очень было интересно слушать, когда Президент четко разложил этот вопрос, связанный с национализмом и нацизмом. Посмотрите, на самом деле, я из Национальной академии наук Беларуси, у нас есть Национальная библиотека. И многие моменты, когда используется это слово «национальный». Президент дал очень четкие ответы. А то, что пробелорусский – это прогосударственный, четкий прогосударственный урок.

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

И нам надо следить за тем, чтобы Национальная академия наук не превращалась в националистическую. Это шутка, но смысл, думаю, понятен.