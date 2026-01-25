В Индии распространяется неизлечимый вирус – Independent

Индия принимает срочные меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в Западной Бенгалии. Об этом пишет РИА Новости.

Подтверждено пять случаев заражения, в том числе среди медицинских работников. Около ста человек были помещены в карантин дома, а пациенты проходят лечение в больницах Калькутты, один из них находится в критическом состоянии.

Вирус характеризуется высокой смертностью, и специального лекарства от него не существует. Всемирная организация здравоохранения классифицирует его как возбудителя высокого риска. Основными переносчиками считаются летучие мыши, заражение также возможно через зараженные фрукты.

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