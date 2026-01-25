Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка Содружества

Мороз у нас лютует, но и дарит яркие моменты для любителей зимних видов спорта. Несколько часов назад в Раубичах завершился заключительный старт домашнего этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда «Беларусь 1» выиграла смешанную эстафету. Чемпионский состав – Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский. Первой на дистанцию вышла Динара Смольская. Она не допускала ошибок при стрельбе, но свой отрезок передала второй. Анна Сола дважды промазала, но все компенсировала скоростью.

Обладательница серебра пасьюта отправила на дистанцию Степана Данилова первым и с хорошим отрывом. Он тоже не подвел. 10 из 10 при стрельбе и отличный ход. Финишеру Смольскому оставалось удержать преимущество. С чем лидер общего зачета легко справился.

Белорусы – чемпионы. Таким образом, у сборной Беларуси по итогам домашнего старта 4 медали: 2 золота, серебро и бронза.