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Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка Содружества

25 января 2026 14:03
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Мороз у нас лютует, но и дарит яркие моменты для любителей зимних видов спорта. Несколько часов назад в Раубичах завершился заключительный старт домашнего этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У наших спортсменов – золотые медали.

Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка Содружества-2

Команда «Беларусь 1» выиграла смешанную эстафету. Чемпионский состав – Динара Смольская, Анна Сола, Степан Данилов и Антон Смольский. Первой на дистанцию вышла Динара Смольская. Она не допускала ошибок при стрельбе, но свой отрезок передала второй. Анна Сола дважды промазала, но все компенсировала скоростью.

Обладательница серебра пасьюта отправила на дистанцию Степана Данилова первым и с хорошим отрывом. Он тоже не подвел. 10 из 10 при стрельбе и отличный ход. Финишеру Смольскому оставалось удержать преимущество. С чем лидер общего зачета легко справился. 

Белорусы – чемпионы. Таким образом, у сборной Беларуси по итогам домашнего старта 4 медали: 2 золота, серебро и бронза.

Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка Содружества-4

Степан Данилов, победитель этапа Кубка Содружества по биатлону в смешанной эстафете:
Зрители вообще лучшие у нас в Беларуси, гонят по трассе, гонят здесь. Очень бодрящая публика. Спасибо всем болельщикам, что пришли в такой морозный день сегодня и поддержали нас.

Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка Содружества-6

Антон Смольский, победитель этапа Кубка Содружества по биатлону в смешанной эстафете:
Биатлон – это каждый день непредсказуемый и каждая гонка это все сначала. Очень рад, что удалось победить вместе и создать такую крутую атмосферу, порадовать болельщиков, которые пришли в такую морозную погоду к нам сегодня.

Динара Смольская, победительница этапа Кубка Содружества по биатлону в смешанной эстафете:
Сейчас есть полное удовлетворение от проделанной работы. Конечно, за свой этап могу поставить себе 4+, есть еще куда стремиться. Но это командный результат и сегодня мы сделали победу.

После белорусского этапа эстафетную палочку Кубка Содружества в феврале примет Сочи. Именно там пройдет главный старт сезона. А финал турнира состоится в апреле в Мурманске.

# Спортивные соревнования # Биатлон

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