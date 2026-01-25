Соединённые Штаты находятся под ударом мощнейшего за последние 100 лет зимнего шторма

Соединенные Штаты находятся под ударом мощнейшего за последние 100 лет зимнего шторма «Ферн», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Метель и ледяной дождь парализовали больше 40 штатов – 18 из них ввели режим чрезвычайной ситуации. На западе и северо-востоке страны установились 20-градусные морозы.

В зоне риска из-за сильных снегопадов оказались 240 миллионов человек. Транспортная и энергосистема страны погрузилась в хаос. Автомагистрали были экстренно перекрыты из-за чего образовались километровые пробки, а несколько сотен водителей и вовсе бросили свои машины утопать в снегу. Около 140 тысяч потребителей в Техасе и Луизиане остались без света из-за разрыва обледеневших линий электропередачи. За сутки отменены более 13 тысяч авиа рейсов. Особую тревогу вызывает судьба бездомных. Для них развернули палаточные городки. Метели и ледяные дожди, по прогнозам синоптиков, продлятся в США как минимум до конца января.