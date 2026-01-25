Программа демографии будет выполнена! О целях и проектах на Год белорусской женщины рассказала Алла Смоляк

Какие проекты будут реализованы в Совете Республики в Год белорусской женщины? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, председателем Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Аллой Викторовной Смоляк. Каких целей нужно достичь в Год белорусской женщины?

Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Белорусская женщина везде. Сегодня можно говорить, что белорусская женщина – это 87 % всех женщин, занятых, например, в сфере здравоохранения и образования. И мы должны понимать, что в IT-сфере, в каких-то высоких технологиях женщина тоже преуспевает, одновременно становясь мамой, профессионалом, получая образование и реализуя себя в нашем обществе. Виолетта Шаблинская, СТВ:

А какие проекты в этом году будет реализовывать Совет Республики?

Алла Смоляк:

Сегодня Союз женщин Совета Республики очень широко представлен различными проектами, в том числе на этот год. И сегодня проект такой очень интересный, на мой взгляд, Совета Республики – это «Руки помощи». Этот проект охватывает женщин, которые хотели бы стать счастливыми. Этот проект сосредоточен на совокупности некоторых факторов. Это здравоохранение, юридическая помощь, социальная помощь. И вот берется круг женщин, которые хотят быть счастливыми, и Совет Республики их будет поддерживать. Еще один проект, он приобрел уже международный уровень – «Счастливая семья – сильное государство». Мы раньше были сосредоточены только в Республике Беларусь. И мы говорили о семейных ценностях, семейных традициях. Привлекали и пап, и мам, которые могли своим примером рассказать, как можно быть счастливым в молодом возрасте, в преклонном возрасте. А сейчас наш спикер Наталья Ивановна Кочанова посчитала, что этот проект должен выйти на международный уровень. И наряду со странами СНГ – те государства, которые выступают за семейные ценности, за союз мужчины и женщины. И тем самым мы покажем, как все-таки складывается семейная политика в государстве, и как можно наш опыт применить на международном уровне. И еще немаловажный проект – «История белорусской женщины». Мы хотели бы этим проектом тоже подчеркнуть, насколько многогранна белорусская женщина в разных эпохах. И это нужно рассказывать. Рассказывать молодому поколению, рассказывать тем ребятам, девчатам, которые интересуются своей историей, интересуются Беларусью, и в том числе нашими белорусскими женщинами. Что нужно для демографического роста в регионах?

Алла Смоляк:

Безусловно, это очень важный приоритет, и недаром мы отводим ему особую роль. Дело в том, что под этим блоком социальной программы три блока. Первый блок – это материальное благополучие тех семей, которые у нас рожают детей. Это, конечно же, материальные выплаты. Это те пособия, которые будут с каждым разом увеличиваться. Второе – это, конечно же, «Время семейных ценностей». То есть это те семейные пары, которые заключают союз, и мы этому будем способствовать, чтобы союз заключался, и браки были законными. Конечно, это подготовка таких молодых людей, беседы, различные мероприятия, которые будут проходить. Ну и третий блок – «У вас будет ребенок». Сегодня наша страна готова и делает все возможное для того, чтобы детки рождались. Помогает молодым парам, у которых не получается рождение детей. Это первое бесплатное ЭКО. Мы очень рады, когда детки рождаются. Недавно я общалась с медицинским университетом государственным. Они прогнозируют, что будет бэби-бум. Мамы все захотели молодые рожать, зачинать детей именно в Год белорусской женщины, потому что государство и общественные организации готовят массу различных проектов. Мы сегодня наблюдаем, что ни одна женщина не остается без внимания, если у нее какие-то есть достижения. Ведь это важно, чтобы и на уровне государства это было подчеркнуто. Поэтому я думаю, что именно программа демографии у нас в области и в стране будет обязательно выполнена с учетом Года белорусской женщины. Как Красный Крест оказывает помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации?