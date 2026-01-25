Программа демографии будет выполнена! О целях и проектах на Год белорусской женщины рассказала Алла Смоляк
Какие проекты будут реализованы в Совете Республики в Год белорусской женщины? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, председателем Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Аллой Викторовной Смоляк.
Каких целей нужно достичь в Год белорусской женщины?
Алла Смоляк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Белорусская женщина везде. Сегодня можно говорить, что белорусская женщина – это 87 % всех женщин, занятых, например, в сфере здравоохранения и образования. И мы должны понимать, что в IT-сфере, в каких-то высоких технологиях женщина тоже преуспевает, одновременно становясь мамой, профессионалом, получая образование и реализуя себя в нашем обществе.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
А какие проекты в этом году будет реализовывать Совет Республики?
Алла Смоляк:
Сегодня Союз женщин Совета Республики очень широко представлен различными проектами, в том числе на этот год. И сегодня проект такой очень интересный, на мой взгляд, Совета Республики – это «Руки помощи». Этот проект охватывает женщин, которые хотели бы стать счастливыми. Этот проект сосредоточен на совокупности некоторых факторов. Это здравоохранение, юридическая помощь, социальная помощь. И вот берется круг женщин, которые хотят быть счастливыми, и Совет Республики их будет поддерживать.
Еще один проект, он приобрел уже международный уровень – «Счастливая семья – сильное государство». Мы раньше были сосредоточены только в Республике Беларусь. И мы говорили о семейных ценностях, семейных традициях. Привлекали и пап, и мам, которые могли своим примером рассказать, как можно быть счастливым в молодом возрасте, в преклонном возрасте. А сейчас наш спикер Наталья Ивановна Кочанова посчитала, что этот проект должен выйти на международный уровень. И наряду со странами СНГ – те государства, которые выступают за семейные ценности, за союз мужчины и женщины. И тем самым мы покажем, как все-таки складывается семейная политика в государстве, и как можно наш опыт применить на международном уровне. И еще немаловажный проект – «История белорусской женщины». Мы хотели бы этим проектом тоже подчеркнуть, насколько многогранна белорусская женщина в разных эпохах. И это нужно рассказывать. Рассказывать молодому поколению, рассказывать тем ребятам, девчатам, которые интересуются своей историей, интересуются Беларусью, и в том числе нашими белорусскими женщинами.
Что нужно для демографического роста в регионах?
Алла Смоляк:
Безусловно, это очень важный приоритет, и недаром мы отводим ему особую роль. Дело в том, что под этим блоком социальной программы три блока. Первый блок – это материальное благополучие тех семей, которые у нас рожают детей. Это, конечно же, материальные выплаты. Это те пособия, которые будут с каждым разом увеличиваться. Второе – это, конечно же, «Время семейных ценностей». То есть это те семейные пары, которые заключают союз, и мы этому будем способствовать, чтобы союз заключался, и браки были законными. Конечно, это подготовка таких молодых людей, беседы, различные мероприятия, которые будут проходить. Ну и третий блок – «У вас будет ребенок». Сегодня наша страна готова и делает все возможное для того, чтобы детки рождались. Помогает молодым парам, у которых не получается рождение детей. Это первое бесплатное ЭКО. Мы очень рады, когда детки рождаются.
Недавно я общалась с медицинским университетом государственным. Они прогнозируют, что будет бэби-бум. Мамы все захотели молодые рожать, зачинать детей именно в Год белорусской женщины, потому что государство и общественные организации готовят массу различных проектов. Мы сегодня наблюдаем, что ни одна женщина не остается без внимания, если у нее какие-то есть достижения. Ведь это важно, чтобы и на уровне государства это было подчеркнуто. Поэтому я думаю, что именно программа демографии у нас в области и в стране будет обязательно выполнена с учетом Года белорусской женщины.
Как Красный Крест оказывает помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации?
Алла Смоляк:
Мы находимся в кризисном центре Красного Креста. Это центр, который основан 8 лет назад. Сложилась такая история, когда люди, оказавшись в трудной жизненной ситуации, нуждались в особом внимании. И я как руководитель Гомельской областной организации приняла решение, что мы должны создать такой центр кризисный для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Обратившись к властям города, области, меня поддержали. Мы смогли создать вот этот замечательный центр, куда люди в сложной жизненной ситуации могут прийти, рассказать свою историю, остаться здесь. Мы им протягиваем руку помощи, мы с ними проводим колоссальную работу для того, чтобы они опять социализировались в общество, вернулись в социум и опять налаживали свою дальнейшую жизнь.
Истории разные. За 8 лет – около 400 человек, которые прошли вот эту реабилитацию и уже на выходе приобрели документы, работу с предоставлением жилья, чему мы очень даже рады. Хочу сказать, что данный центр еще может размещать мигрантов, беженцев, также мам с детками, если существует насилие в семье. Люди приходят сюда, они получают кров, еду, одежду, у них другое настроение, и они счастливы, что они, социализируясь в наше общество, получают еще один шанс для того, чтобы получить свою дальнейшую жизнь уже, наверное, в другом ракурсе, в другой ситуации, с надеждой на будущее, и что это будущее будет красивым.