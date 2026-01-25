Скалолаз Хоннольд поднялся на небоскреб в Тайване без страховки

Американский скалолаз Алекс Хоннольд поднялся на небоскреб Taipei 101 в Тайбэе без страховки. Подъем на высоту 508 метров занял около полутора часов. Об этом пишет ТАСС.

Он двигался вдоль угла здания, используя выступы, а нависающие секции средней секции добавляли сложности. Первоначально восхождение было запланировано на 24 января, но было отложено из-за дождя.

Хоннольд стал первым, кто покорил башню без страховки. Ранее, в 2004 году, француз Ален Робер совершил аналогичное восхождение, но с использованием страховочного оборудования.

Фото: pixabay