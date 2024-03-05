Петровский: женщина – это не просто хранительница очага, но и консервативный фундамент общества!

Петр Петровский, политолог:

Настоящая женщина – это не просто хранительница очага. Это такой консервативный фундамент общества. Мужики горячие, они готовы и на баррикады, и за баррикады пойти, шашкой помахать иногда. А женщина всегда скажет: а давай поразмыслим, что будет дальше. Ну, помахаешь ты шашечкой своей, а дальше что? В этом плане женщина – это всегда рассудительность, это всегда расчет в хорошем смысле слова. Не расчет шкурнический, а расчет стратегический. Потому что женщина всегда беспокоится о будущем детей, о будущем семьи, о будущем общества и даже государства: что будет завтра, послезавтра. Ее философия – не навреди.

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