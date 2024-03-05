Продукт высокого качества по доступной цене. Что отличает косметику Belor Design?

Белорусская косметика уже давно стала брендом страны. Она отлично зарекомендовала себя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Красавицы по всему миру обожают наши туши, тени, помады, пользуются ими охотно и остаются довольны качеством. О том, в чем секрет белорусской косметики и как ей удалось завоевать такую армию поклонниц, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Какая у вас линейка самая востребованная и каким продуктом вы гордитесь больше всего?

Евгения Шоломицкая, маркетолог Belor Design:

Стоит отметить, что наши все коллекции востребованы и очень тепло были приняты нашими покупателями. Но у нас есть флагманская коллекция – это коллекция Nude Harmony. Коллекция, которая была создана для того, чтобы отразить любовь девушки к себе, помочь воспитать некую гармонию по отношению к себе внутренней и окружающему миру. Коллекция насыщена натуральными оттенками, текстуры бархатистые, кремообразные, нежные. То есть продукты из этой коллекции, такие как тональный крем, пудра, шикарная линейка лаковых блесков для губ, призваны превратить ежедневную рутину в некий ритуал заботы и любви к себе. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, любая женщина со мной согласится: важный фактор – это цена. За что мне нравится компания Belor Design – у них действительно доступная косметика, которую любой может себе позволить. Как удается сохранить такое высокое качество по доступной цене? Евгения Шоломицкая:

На самом деле, здесь все просто, как и все гениальное. Дело в том, что продукция Belor Design – это практически полный производственный цикл, начиная от идеи, разработки до момента выхода продукта на рынок. То есть благодаря тому, что производство массовое, нештучное, у нас есть возможность сэкономить средства на объемах продукции. Соответственно, мы получаем продукт высокого качества по абсолютно доступной цене. Если мы говорим про качество, то я обязательно уточню и скажу, что при производстве мы используем только сырье известных мировых производителей. Мы также находим биоактивные натуральные добавки на территории Беларуси – это могут быть эфирные масла, некоторые натуральные экстракты.

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