Пустовой: сегодня легко быть депутатом, чиновником, министром, потому что у нас есть Президент

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подготовку к Всебелорусскому народному собранию, а также поговорим о будущем политической жизни Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подготовку к Всебелорусскому народному собранию, а также поговорим о будущем политической жизни Беларуси. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я поздравляю Евгения Пустового с днем рождения и с избранием, с народным признанием в Минский городской совет депутатов. И я знаю, что для тебя это не мечта – для тебя это крест. Поэтому ты его берешь и идешь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Да, депутатство, чиновничество – это крест и служение нашему народу. Но нам сейчас легко и быть политиком, и парламентарием, и чиновником, и министром. Потому что у нас есть Президент, который задает тренд. Который готов держать оборону, и держит ее. И в самые сложные моменты не бросит ни страну, ни людей. Мы просто должны быть его помощниками. А задача депутатов – это такой бампер, буфер, чтобы слышать людей, передавать наверх, помогать решать их вопросы. Но прежде всего это, конечно, интересы государства. Людям надо иногда поговорить, выслушать, что мы можем помочь. Но и объяснять: здесь да, мы можем это сделать, а здесь надо подождать, потому что есть более важные задачи, которые надо решать. Понимаете, к стране нужно относиться, как к матери.
Григорий Азаренок:
С матери ничего не требуют.
Евгений Пустовой:
Не как дети. Мы всегда привыкли от матери требовать и от Беларуси что-то требовать. А знаете, любить – это еще и уметь терпеть, отдавать, ждать и уметь дарить себя.
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