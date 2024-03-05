Петровский прокомментировал западную философию еды: человек становится рабом рефлекса, животным

Петр Петровский, политолог:

Вообще, эта западная культура, я, если честно, вопрос метафизики пола не очень изучал, но вопрос гастрономии изучал, в чем разница подходов гастрономического искусства Запада и Востока. На Востоке, в Китае либо в мусульманском мире, либо в христианском православном мире гастрономия исходила из факторов баланса и гармонии. Здесь должны быть баланс эстетики вкуса и полезности.

Почему советская книга называлась «Вкусная и полезная пища»? Потому что она пыталась вложить именно баланс. А что мы видим в ситуации западной, там философия еды и гастрономии начала XIX века? Гедонизм. То есть полное порабощение человека гедоническим влечением, будь то к еде, будь то к половым каким-то извращениям и прочее. Человек становится рабом рефлекса, становится животным, становится полностью порочным элементом, будь то мужчина, будь то женщина.

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