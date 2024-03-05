Брестская крепость станет точкой высадки первого студотряда Союзного государства. Как идёт стройка?
Первый студотряд Союзного государства появится в 2024 году. А точкой, где высадится трудовой десант, станет Брестская крепость. Молодежь примет участие в строительстве центра патриотического воспитания. Такая инициатива прозвучала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К Всебелорусской молодежной стройке уже присоединились свыше тысячи молодых людей в составе добровольческих и студенческих отрядов со всей страны.
Один день из жизни масштабной стройки – репортаж Кристины Протосовицкой.
Ребята сегодня, четыре человека, идут в подвалы выносить песок из подвала, остальные три пойдут на уборку мусора.
С восьми на ногах. Летучка от бригадира – инструкция по технике безопасности уже отскакивает от зубов и за работу. Тех, кто отлынивает, здесь не потерпят. Дело не в возможном наказании, а в командном духе – один за всех и все за одного. Прокладывать путь будущему центру порой не просто.
Освобождаем это помещение от песка. Тут высота метр 30 – метр 20.
Студенческий отряд «Бригада» носит имя Героя Советского Союза Василия Коржа. Команда из 15 человек. Каждый уже почти профи – учащиеся выпускного курса Солигорского колледжа, где готовят будущих сварщиков, бетонщиков, электромонтеров, каменщиков. Отбор по возрасту – старше 18. Опыт в плюс, но не главное.
Сергей Тысевич, бригадир КУП «Брестжилстрой»:
Все задачи, которые мы им ставим, выполняют быстро, качественно. На них жалоб нет, побольше бы таких ребят приезжали, помогали нам. Намного легче и быстрее движется работа.
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