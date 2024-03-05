Брестская крепость станет точкой высадки первого студотряда Союзного государства. Как идёт стройка?

Первый студотряд Союзного государства появится в 2024 году. А точкой, где высадится трудовой десант, станет Брестская крепость. Молодежь примет участие в строительстве центра патриотического воспитания. Такая инициатива прозвучала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К Всебелорусской молодежной стройке уже присоединились свыше тысячи молодых людей в составе добровольческих и студенческих отрядов со всей страны.

Ребята сегодня, четыре человека, идут в подвалы выносить песок из подвала, остальные три пойдут на уборку мусора.

С восьми на ногах. Летучка от бригадира – инструкция по технике безопасности уже отскакивает от зубов и за работу. Тех, кто отлынивает, здесь не потерпят. Дело не в возможном наказании, а в командном духе – один за всех и все за одного. Прокладывать путь будущему центру порой не просто.