«Создаёт высококачественную косметику». Почему белорусский бренд Belor Design настолько популярен?

Белорусская косметика уже давно стала брендом страны. Она отлично зарекомендовала себя как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Красавицы по всему миру обожают наши туши, тени, помады, пользуются ими охотно и остаются довольны качеством. О том, в чем секрет белорусской косметики и как ей удалось завоевать такую армию поклонниц, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Компания Belor Design уже более 25 лет создает высококачественную косметику. Она известна широко не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. В чем же секрет успеха?

Евгения Шоломицкая, маркетолог Belor Design:

Я вам даже скажу больше: буквально недавно мы отпраздновали день рождения – это было 32 года компании Belor Design, поэтому мы принимаем поздравления. Алеся Лакина:

Поздравляем вас! Евгения Шоломицкая:

Спасибо большое! Что касается секрета успеха, то если говорить кратко – это слаженная работа большой компании людей, которые всей душой любят то, что делают. Если же мы будем говорить более конкретно, это совокупность многих факторов, за которыми, опять же, стоят люди. Это высококачественное сырье, высокотехнологические производственные линии, соответствие международным стандартам качества, обязательно качественная реклама. Опять же, мы будем говорить про следование тенденциям, трендам. Исследование рынка и много другое – то есть это совокупность, которая ведет нас к секрету успеха не только Belor Design, но и в принципе белорусской косметики.