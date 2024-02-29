Дзермант: как народники ходили в народ, надо ходить в молодёжь – выводить их на диалог

Алексей Дзермант, политолог:

Самое проблемное, что я вижу, скажу где-то банальную вещь, но попробую небанально ответить – это молодежь. Мы-то уже вовлечены, да и госслужащие – ядро общества или те, кто работает на земле, им некогда этим заниматься, они видят, понимают все и делают свое дело. Самое опасное, что происходит, это, конечно, с нашей молодежью, которая во многом уходит в серую зону, куда-то в себя. И мы не всегда можем даже достучаться до нее. Проходят мероприятия официальные, что-то делается. Но они все равно в своей тусовке смотрят свое, слушают свое и у них свои ценности. Самая главная задача сейчас – это избавиться от формализма. И, как народники ходили в народ когда-то, ходить в молодежь. Вытягивать из них искренность, выводить на искренность, выводить на диалог и показывать. Узнавать, во-первых, чем они живут. Мы тоже не всегда четко это представляем.

Нужно иметь четкое представление, что же там происходит в их сознании. И предлагать неформально, с вовлечением, с искренностью, с возможностью совместно что-то делать, вовлекать их в какой-то диалог и созидательную деятельность. Да, это сложно. Нужно углубляться в эту среду. Но как только мы будем избавляться от формализма и начнем их цеплять за живое, вот тогда у нас есть шанс. Иначе мы построим какой-то свой замок, скажем: все хорошо, наша пропаганда работает, выборы прошли хорошо, есть показатели, 70 % посетили наши мероприятия. А что у него в голове осталось и что он смотрит потом на айфоне, мы этого не узнаем, если не будем глубоко заниматься, вовлекать. Поэтому придется быть очень изобретательным, творческим, находить эти подходы. Причем вместе с ними. Мы как можем это делаем, но нужно, чтобы это стало широким явлением. Не только мы с Григорием или еще десяток человек. Нужно, чтобы таких 10 было хотя бы в каждом райцентре.

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