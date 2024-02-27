Гайдукевич: у змагаров не выйдет нас поссорить! Мы стояли вместе с нашим Президентом и будем стоять!

Григорий Азаренок, СТВ:

Олег Сергеевич, я вот уже третий день читаю про вас, да и про депутата Азаренка из Лепеля, про Вадима Францевича еще...

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они ненавидят меня, они ненавидят вас. Эта ненависть радует. Потому что понимаешь, что ты делаешь все правильно. Три дня они обсуждают итоги выборов. И обсуждение такое: значит, всех назначили. Потом противоречивая мысль: ЛДПБ набрала мало голосов. Так вы же говорите: выборов нет. Так вы дебилы. Вы сами путаетесь в том, что пишете. А на самом деле, для всех партий случилось самое главное – после встречи с Президентом, после того как приняли новый закон «О политических партиях», мы действительно сейчас начали только строить политическое поле. Все 4 партии стали парламентскими. Это раз. И не надо считать, у кого сколько голосов. Дураки вы! У нас не партийные списки. У нас выборы по одномандатным округам. Поэтому достичь результата по одномандатным округам для любой партии гораздо тяжелей и почетней. Потому что за отдельного человека голосуют в округе.

Второе. Если брать партию, которую возглавляю, у нас праздник. Потому что 30 лет партия имела в парламенте только лидера партии. Значит она лидерская партия. Сейчас 4 депутата. А у нас было раньше 5 депутатов местных Советов или 4. Сегодня еще не подвели итоги, мы насчитали уже 42. То есть мы действительно укрепили свои позиции, все партии укрепили. Но теперь я скажу, для чего они это всё пишут. Их задача сейчас – поссорить патриотов, поссорить партии, поссорить людей, которые стоят сейчас вокруг Президента. Не выйдет ничего! Мы стояли вместе и будем стоять. С коммунистами, с «Белой Русью», с профсоюзами, с БРСМ. Все одним фронтом. Вы не расколите нас. Мы единая команда, и рядом с нами, во главе нас стоит Президент страны. Так было, так есть, так будет.

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