В Миноблисполкоме прошла первая сессия областного Совета депутатов 29-го созыва

Акцентировать внимание на решении проблем граждан – один из главных посылов для депутатов. О направлениях работы народных избранников говорили в Миноблисполкоме. Здесь прошла первая сессия областного Совета депутатов 29-го созыва, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На повестке решение организационных вопросов и избрание председателя. Так, возглавила Совет Наталья Якубицкая. Этот пост она занимала и ранее. Всего в новом составе 51 депутат. Перед каждым множество важных задач. При этом главное – знать, что волнует население и помогать в решении сложных ситуаций в разных сферах жизни. Еще будучи кандидатами, депутаты провели немало встреч с избирателями, чтобы узнать о самых насущных проблемах. И сейчас готовы работать над их решением.

Евгений Булойчик, начальник главного управления по спорту и туризму Миноблисполкома, депутат Минского областного Совета депутатов 29-го созыва: Я буду ставить приоритет на тех вопросах, которые интересуют граждан. Мне по статусу работы более знакома социальная сфера, но я готов включаться в работу и жилищно-коммунального хозяйства. Мне известны проблемы жителей сельской местности. Понимаю, что это непросто, но мне бы хотелось внести вклад в развитие и Березинского района, и Минской области в целом.

Геннадий Асипенко, заместитель директора по идеологической работе и кадрам строительного предприятия, депутат Минского областного Совета депутатов 29-го созыва:

Опыт работы в районном Совете депутатов у меня есть – три созыва за плечами, поэтому с уверенностью могу сказать, что владею проблемами своего округа, знаю пути их решения и уверен, что с достоинством буду представлять интересы жителей города Солигорска в Минском областном Совете депутатов.

Всего по итогам единого дня голосования в Минской области избраны 17 депутатов Палаты представителей Национального собрания и свыше 2 300 депутатов местных Советов. Срок их полномочий – 5 лет.