В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

Стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» Она приурочена ко Всемирному дню гражданской обороны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Все мероприятия направлены на то, чтобы напомнить гражданам правильный алгоритм действий при любых внештатных ситуациях, в том числе при получении сигнала: «внимание всем». Сперва для ребят проходят теоретические уроки, содержащие всю необходимую информацию, а после закрепляют полученные навыки: тренируются оказывать первую помощь, правильно собирать ртуть и играют в игры.





Валерия Асмоловская, ученица Боровлянской школы № 3:

Самое главное – соблюдать спокойствие. Чтобы не упасть в обморок, нужно намочить полотенце и прикрыть лицо. Нельзя ездить на лифте, потому что лифт может сломаться и упасть.