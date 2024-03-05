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В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

05 марта 2024 17:52
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Стартовала республиканская акция «День безопасности. Внимание всем!» Она приурочена ко Всемирному дню гражданской обороны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»-1



Все мероприятия направлены на то, чтобы напомнить гражданам правильный алгоритм действий при любых внештатных ситуациях, в том числе при получении сигнала: «внимание всем». Сперва для ребят проходят теоретические уроки, содержащие всю необходимую информацию, а после закрепляют полученные навыки: тренируются оказывать первую помощь, правильно собирать ртуть и играют в игры.

В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»-3



Валерия Асмоловская, ученица Боровлянской школы № 3:
Самое главное – соблюдать спокойствие. Чтобы не упасть в обморок, нужно намочить полотенце и прикрыть лицо. Нельзя ездить на лифте, потому что лифт может сломаться и упасть.

В Беларуси стартовала республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»-5

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
На каждом этапе акции каждого возраста наши граждане смогут вспомнить, как правильно вести себя в случае любой чрезвычайной ситуации, как оказать правильно первую помощь, не растеряться.

Акция пройдет в три этапа. На первом – мероприятия будут проводиться в школах, вузах, ссузах, предприятиях и в местах с массовым пребыванием людей. Далее – сельские пункты, а завершится она посещением домов многодетных семей.

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович

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