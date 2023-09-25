Петровский: польский человек имеет право слышать альтернативную точку зрения

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу « По существу ». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Кирилл Казаков, СТВ : Ну да. Петь, а скажи мне, пожалуйста, а эта история с якобы разными мнениями в Польше не может быть легким затуманиванием мозгов? То есть все знают, что «ПиС» победит…

Петр Петровский, политолог:

Польша просто создала у себя такую картинку наподобие американской: есть либералы гражданской платформы, есть «ПиС». Но у них есть экономическая база. «ПиС» – это англо-американский бизнес, «Гражданская платформа» – это немецко-брюссельский бизнес. Некоторые определенные тактические шероховатости. И главная проблема Польши для нас, что это не суверенное либо ограниченно суверенное государство.

Алена Сырова:

Именно поэтому коней на переправе не меняют. И, мне кажется, что все останется как есть.

Петр Петровский:

Именно поэтому, я считаю, что польскому народу не надо выбирать между этими двумя партиями как минимум. От них надо избавляться, это смотрящие за польским народом.

Кирилл Казаков:

Сейчас я скажу: поляки, вы невероятные! Вот приблизительно, давайте. Они нас поддерживали, нас, как говорят они, якобы людей, которые в августе якобы менять власть: мы здесь власть! Давайте мы также будем поддерживать, вот как к нам будут относиться? Давайте! Вперед!