Петровский: польский человек имеет право слышать альтернативную точку зрения

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ну да. Петь, а скажи мне, пожалуйста, а эта история с якобы разными мнениями в Польше не может быть легким затуманиванием мозгов? То есть все знают, что «ПиС» победит…
Алена Сырова, СТВ:
Создают интригу.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Не факт, что «ПиС» победит.
Петр Петровский, политолог:
Польша просто создала у себя такую картинку наподобие американской: есть либералы гражданской платформы, есть «ПиС». Но у них есть экономическая база. «ПиС» – это англо-американский бизнес, «Гражданская платформа» – это немецко-брюссельский бизнес. Некоторые определенные тактические шероховатости. И главная проблема Польши для нас, что это не суверенное либо ограниченно суверенное государство.
Алена Сырова:
Именно поэтому коней на переправе не меняют. И, мне кажется, что все останется как есть.
Петр Петровский:
Именно поэтому, я считаю, что польскому народу не надо выбирать между этими двумя партиями как минимум. От них надо избавляться, это смотрящие за польским народом.
Кирилл Казаков:
Сейчас я скажу: поляки, вы невероятные! Вот приблизительно, давайте. Они нас поддерживали, нас, как говорят они, якобы людей, которые в августе якобы менять власть: мы здесь власть! Давайте мы также будем поддерживать, вот как к нам будут относиться? Давайте! Вперед!
Петр Петровский:
Нам самая главная задача – обеспечить прорыв их информационного пространства, которое они создали как тюрьму.
Кирилл Казаков:
Петь, но они зачищают так, что вообще.
Петр Петровский:
Они его уже зачистили, но мы имеем ресурс эту зачистку прорвать. Польский человек имеет право слышать альтернативную точку зрения.
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