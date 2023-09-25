Игорь Гедич: «Гродно является компиляцией хороших человеческих гуманистических отношений»
Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу «По существу». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.
Кирилл Казаков, СТВ:
У меня вопрос. Может быть, не только у меня одного он возникает. Почему Вильнюс и Белосток – это замшелая европейская провинция, а Гродно – это ворота Евразийского союза? Ощущение, что мы находимся, простите за выражение, в самом дальнем углу Европы, не бывает. А вот Белосток и Вильнюс страдают от того, что мы к ним не ездим. А большой Европе они не нужны, а у нас Гродно – это ворота?
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Процитирую слова Президента, что это жемчужина вообще – по отношению к Гродно он высказался. На самом деле Гродно уникальный своим размещением, он многокультурным. И, если смотреть, про историю Гродно мы знаем, к примеру, что два раздела Речи Посполитой тоже проходили в Гродно. Все эти вещи, которые сегодня в мире творятся, навевают немножко на другую параллель.
Кирилл Казаков:
Да, но в современности не возникает ощущения Гродно как дикой провинции. А Белосток – возникает.
Игорь Гедич:
Я думаю, что это связано с тем, что мы в традиционной своей культуре, понимаете? Мы всегда были толерантны. Даже на гербе нашего государства было четырехязычие. В этом отношении Гродно, наверное, является такой компиляцией хороших человеческих гуманистических отношений. Могу сказать как житель Гродно, что у нас достаточно популярны визиты людей, которые приезжают из-за границы. Буквально недавно еще – да, конечно, до…
Кирилл Казаков:
С прицепами за дровами, да?
Игорь Гедич:
До событий 2020 года, например, у нас было очень много языка литовского, латышского, польского. Теперь немножко меньше. Но все равно это движение продолжается. И мы это видим и по покупательской способности, и по среднему чеку в магазине, все эти люди приходят и поддерживают нашу экономику. Сегодня упоминалось Петром, что люди приезжают сюда за дешевым товаром. Оно так и есть. Продукты питания, медикаменты, легкая промышленность и тому подобное очень популярно. Поэтому мы должны все-таки не преклоняться перед Европой или теми ближайшими соседями, которые себя возвеличивают. Напомню, что еще в 2017 году на электричках в Польше появлялись карты, где Гродно, Брест и Львов входили, да…
Кирилл Казаков:
Гродно был частью Польши.
Игорь Гедич:
А в 2021 году, когда установили День народного единства, польский МИД сказал, что белорусы потеряли свои исконные корни. Теряют. Я хочу заметить, что наши исконные корни точно не в Польше. Мы должны знать свою историю, прежде всего молодому поколению доносить. Не забывайте, где когда-то был Вильно, где когда-то был Белосток. Мы не претендуем на пересмотр границ, но как история…
Кирилл Казаков:
Вам как человеку с официальной должностью, наверное, говорить это нельзя. А я всегда говорил, что Вильно, в принципе, корнями в Беларуси.
Игорь Гедич:
Не претендуем, но историю надо знать.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Конфликтов достаточно сегодня.
Кирилл Казаков:
Белосток – город, в котором происходил съезд по объединению двух Белорусей, Западной и Восточной. Да, Петь?
Петр Петровский, политолог:
Совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Сколько народу из вашего окружения, не вашего окружения в Латвии хотели бы Латвию покинуть? По причине того, что некоторые страны себя возвеличивают. Я уже не буду говорить, кто у вас президент, кто премьер-министр, и это нормально для Латвии.
Роман Самуль, блогер, гражданин Латвии:
Теперь это реалии такие, повседневные. С которыми хочешь, не хочешь, но нужно смириться гражданам Латвии. Вообще ежедневно – я сам веду блог, как жизнь протекает в Республике Беларусь, сравниваю немножко. Ну, у меня больше политизированный блог. Я скажу так, что от 20 до 50 запросов ежедневно я получаю: «Роман, как приехать? Как интегрироваться? Что нужно, какие первые шаги?» То есть запрос нереально колоссальный, честно скажу. У меня даже мысль такая появилась, как бы создать некое сообщество консолидации латышей, чтобы помогать.
Кирилл Казаков:
Тут надо турфирму создавать.
Роман Самуль:
Зачем фирму? Я не бизнесмен. Но запрос колоссальный, конечно. У нас давно уже ходит такое, когда в СМИ появляется по поводу диктатуры в Республике Беларусь, многие уже говорят так: нам бы такую диктатуру – может быть, порядок был бы. Вот такие слухи уже ходят на кухнях.
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