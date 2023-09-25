Аналитик БИСИ: ЕС выполняет свою функцию, но удовлетворить США не может

Кирилл Казаков, СТВ : Ольга Игоревна, но они же страдают тоже из-за закрытия границ? Они ж все говорят о том, что как мы теперь поедем зубы лечить, как мы поедем сдаваться – придумать можно много… Так вот, для них, для обычных людей или необычных, идиотов хочу сказать, это ведь тоже проблема. Как она решается?

Новости Беларуси. Из точек соприкосновения – только географические. Какую политику добрососедства проповедуют западные соседи? Почему белорусская повестка ложится в основу предвыборной гонки в Польше? Что на самом деле скрывается за миграционными упреками и где границы благоразумия? Ответы на эти и другие острые вопросы в ток-шоу « По существу ». В студию приглашены в том числе бежавшие от преследования граждане так называемой демократической Европы.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я все-таки хотела бы сказать небольшой комментарий по поводу забора. Наверное, это было бы просто для нас для всех, если бы Запад коллективный от нас отделился, а мы стали коллективным Востоком. Как хорошо бы все разрешилось: они там у себя сидят, а мы тут у себя.

Кирилл Казаков:

Слушайте, но есть еще интернет, есть еще много чего, что связывает нас.

Ольга Лазоркина:

Ничего не получится, я убеждена в том, что никто не откажется от такой огромной ресурсной базы, которая есть на Востоке. Америке для того, чтобы содержать свою страну, нужны ресурсы и деньги. Европейский союз на сегодня выполняет свою миссию, но удовлетворить интересы Соединенных Штатов он, к сожалению, не может. Что касается нашей оппозиции, к сожалению, ситуация немножко сложнее. Куда они побегут, этот вопрос сегодня не стоит, вы немножко забыли о том, что назначен специальный представитель, я не помню точно его должность, это бывший посол Республики Польша в Республике Беларусь. И он сейчас назначен своего рода координатором официально от МИДа. Он будет контролировать их контакты, их встречи, их поездки. Поэтому, я думаю, тут ситуация немножко сложнее и на фоне выборов уплотняется и эта оппозиционная повестка в том числе. Все не так просто, это не будет сценарий Гуайдо в любом случае.

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