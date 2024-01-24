Белорусская бульба удивляет. Какие сорта картофеля выводит отечественная наука?

Новости Беларуси. До начала нового сезона у аграриев остается немного времени. Пора запасаться качественными семенами, которые дадут достойный урожай, пережив все погодные аномалии. Подобрать лучшие, а также получить рекомендации по их возделыванию хозяйствам помогают на Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции. Именно там ученые проверяют все сорта белорусской селекции и размножают перспективные виды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ячмень «Мустанг» и овес «Фристайл». Уже на следующей неделе очищенный семенной материал пройдет процесс протравливания и будет отгружаться в хозяйства. В хранилище Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции можно найти десятки сортов зерновых и крупяных культур.

Елена Пилипенко, заведующая отделом Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси: Гречиха «Влада» – это сорт, который более пластичный и возделывается на любых почвах нашей Республики Беларусь. Он реанирован по всей республике. И также себя зарекомендовал. Эта культура является еще и страховой для возделывания на тех почвах, где озимые культуры первые погибли. Пересевать ее можно с первой декады января по третью декаду.

Свое место на полях еще нужно заслужить. Аграриям на этот сезон предлагают проверенные устойчивые к болезням сорта белорусской селекции. До этого ученые оценили их зимостойкость и урожайность на экспериментальных площадках. Здесь же на сенокосах изучают продуктивность многолетних трав и их смесей в условиях области.

Сергей Коломоец, директор Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси:

Основной продукт для кормов – это кукуруза. Они сейчас все занимаются кукурузой. Пайзу я много кому предлагаю, объясняем, даем рекомендации, что это очень засухоустойчивая культура. И урожай дает достойный. Травами заниматься всегда выгодно. Они в любую погоду все равно какой-то результат дают.

На предстоящую посевную опытная станция заготовила около полутора тысяч тонн семян картофеля, 1 200 тонн зерновых, зернобобовых культур и 400 тонн трав. Отборный материал закупают не только сельхозпредприятия в Беларуси, но и за рубежом. К новинкам на рынке относятся настороженно, отдавая предпочтение известному и зарекомендованному. Исследователи возражают скептикам: отечественная наука может удивить! Сейчас в лаборатории как раз приступили к микроклональному размножению новых сортов картофеля нашей селекции.