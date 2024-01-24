Соотношение цены и качества. Почему иностранцы выбирают медицинский туризм в Беларуси?

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму:

Однозначно можно сказать, что он развивается. Причем даже сегодня удивили коллеги информацией о том, что просили разрешения дать контакт партнерам из Мальдив, которые хотят заниматься развитием как раз направления медицинского туризма в Беларусь. Я так сам искренне удивился, не ожидал, что оттуда к нам собираются. Но как раз сообщили, что они сравнивали с разными странами, направлениями. Как раз соотношение цены-качества и культурного фона в Беларуси чрезвычайно выгодно, поскольку страна островная небольшая далеко, но при этом есть состоятельные путешественники, клиенты, которым это направление интересно. Беларусь – такая европейская страна с высоким уровнем медицинских услуг и большим багажом сопутствующих услуг. То есть тут историко-культурный туризм и природа – это действительно в комплексе дает очень интересный продукт. Многие клиники начинают на этом профессионально специализироваться, участвовать в профильных выставочных мероприятиях, проводить конференции. То есть в 2023 году мы проводили как Национальное агентство по туризму онлайн-выставку, посвященную именно медицинскому туризму, в первую очередь приглашали белорусских коллег, партнеров из Российской Федерации. Заинтересованность однозначно есть, радует именно то, что не просто один человек занимается в клинике этим направлением. Создаются отделы, новые учреждения, готовят специально программы, пакеты. Поскольку действительно это должен быть комплексный продукт со встречей, быстрым чекапом, чтобы это укладывалось в разумные сроки. Действительно направление это есть, и далеко не только стоматология, уже и трансплантология. Чего только не предлагают сложного, действительно то, что может быть предоставлено только в высокоразвитой стране с уже такой сильной школой медицинской. Так что действительно это направление своим развитием радует.

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