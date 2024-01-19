Дзермант: Несмотря на всю антипропаганду Беларуси, я уверен, что мы найдём ключик к украинской душе

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы еще будем расследовать эту трагедию украинского приграничья. На самом деле, там практически никого не осталось. Только такие персонажи, которых легко могут завербовать ГУР, СБУ. Долго еще лечить эти раны.

Алексей Дзермант, политолог:

Да, рана глубокая, рана кровавая. К сожалению, по-живому это все наше славянское братство разрезается сейчас. И мы знаем, что связи неразрывны. Они все равно останутся. И придется заниматься этим врачеванием. Это тоже, кстати, мышление о будущем. Нам нужно будет думать. Придется думать, что делать с Украиной, украинцами, как лечить этих людей, сознание их возвращать в нормальное состояние. И здесь тоже, мне кажется, что роль Беларуси будет ключевой, важной. Потому что есть определенное доверие и к Президенту, есть определенное доверие к нашим людям, отношение. Вот несмотря на эту всю пропаганду, которую они запустили против Беларуси, белорусов, несмотря на тех, кого они засылают к нам, чтобы здесь совершать страшные вещи, все равно я уверен, что мы найдем ключик к украинской душе. Я уверен, что мы с этим заданием справимся. Но все равно нужно будет этим заниматься.



Читайте также:

В чём стратегия Запада в украинском направлении? Рассказал Вадим Гигин

Войцех Ольшанский: «Президент Беларуси стоит на страже белорусских национальных интересов»

Гигин о Москве: «Вот где будет избавление православно-славянских народов»