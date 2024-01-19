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Дзермант: Несмотря на всю антипропаганду Беларуси, я уверен, что мы найдём ключик к украинской душе

19 января 2024 20:45
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко на завод «БелДжи». В гостях политолог Алексей Дзермант.

Дзермант: Несмотря на всю антипропаганду Беларуси, я уверен, что мы найдём ключик к украинской душе-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Мы еще будем расследовать эту трагедию украинского приграничья. На самом деле, там практически никого не осталось. Только такие персонажи, которых легко могут завербовать ГУР, СБУ. Долго еще лечить эти раны.

Алексей Дзермант, политолог:
Да, рана глубокая, рана кровавая. К сожалению, по-живому это все наше славянское братство разрезается сейчас. И мы знаем, что связи неразрывны. Они все равно останутся. И придется заниматься этим врачеванием. Это тоже, кстати, мышление о будущем. Нам нужно будет думать. Придется думать, что делать с Украиной, украинцами, как лечить этих людей, сознание их возвращать в нормальное состояние. И здесь тоже, мне кажется, что роль Беларуси будет ключевой, важной. Потому что есть определенное доверие и к Президенту, есть определенное доверие к нашим людям, отношение. Вот несмотря на эту всю пропаганду, которую они запустили против Беларуси, белорусов, несмотря на тех, кого они засылают к нам, чтобы здесь совершать страшные вещи, все равно я уверен, что мы найдем ключик к украинской душе. Я уверен, что мы с этим заданием справимся. Но все равно нужно будет этим заниматься.

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# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок

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