Новости по тегу #Самолет

Лайнер подал тревожные сигналы: сначала код чрезвычайной ситуации, а затем – код захвата судна.
На борту находились 8 человек.
Это моет быть связано с неполадками на борту.
Проект стал одним из победителей областного конкурса гражданских инициатив.
Полеты планируют выполнять каждые 11-12 дней до октября. На маршрут поставили вместительный Airbus A330. Время в пути – 8 часов.
Перелеты будет осуществлять российская компания «Аэрофлот». Рейсы будут выполнять два раза в неделю – понедельник и четверг.
По сообщению властей, ЧП произошло после того как лайнер коснулся полосы. Внезапно у него задымилась, а потом вспыхнула передняя стойка шасси.
Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов на сайте аэропорта или авиакомпаний и учитывать возможные корректировки при планировании поездки.
Экипаж и пассажиры Ан-26 погибли.
Белорусский авиаперевозчик сообщил, что это связано с продлением Израилем ограничений на использование его воздушного пространства иностранными авиакомпаниями.
В соцсетях появилось видео с крушением F-15 и эвакуацией летчика.
Для преображения выбран дальнемагистральный Airbus. Этот самолет в авиакомпании называют исторической вехой.
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