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Новости по тегу #Самолет

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии – подробности
30 сентября 2026 17:52

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии – подробности

Самолет с людьми разбился на Аляске – выживших нет
21 августа 2026 07:52

Самолет с людьми разбился на Аляске – выживших нет

Самолет из Турции подал сигнал бедствия над Черным морем
04 июля 2026 13:16

Самолет из Турции подал сигнал бедствия над Черным морем

В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца
07 июня 2026 08:42

В Витебском аэроклубе создают копию самолета Героя Советского Союза Александра Горовца

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Тунис
22 мая 2026 08:51

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Тунис

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня
11 мая 2026 18:01

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня

В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний
11 мая 2026 10:59

В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний

Национальный аэропорт Минск сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов
08 мая 2026 13:38

Национальный аэропорт Минск сообщил о возможных изменениях в расписании рейсов

РИА Новости: разбившийся в Крыму самолет Ан-26 врезался в скалу
01 апреля 2026 05:55

РИА Новости: разбившийся в Крыму самолет Ан-26 врезался в скалу

Рейсы «Белавиа» в Тель-Авив отменены по 16 апреля включительно – причина
26 марта 2026 13:30

Рейсы «Белавиа» в Тель-Авив отменены по 16 апреля включительно – причина

В Кувейте несколько самолетов ВВС США разбились
02 марта 2026 09:18

В Кувейте несколько самолетов ВВС США разбились

30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей
27 февраля 2026 17:45

30 лет в небе! «Белавиа» представила обновленный борт с праздничной ливреей