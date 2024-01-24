Петровский: Китай построен на демократической диктатуре народа

Григорий Азаренок, СТВ:

Не зря у вас на столе лежит книга. Коротко расскажите.

Петр Петровский, политолог:

Честно, еще только начал ее читать. Книжка называется «Демократия в Китае». В чем ее любопытство? В том, что у нас говорят, что у нас может быть только западная демократия. А тут рассказываются конкретные принципы демократии в Китае, основанные на именно, как тут пишут, демократической диктатуре народа.

Григорий Азаренок:

Вот это вот хорошо.

Петр Петровский:

То есть то, что нам пропаганда западная сует, что диктатуру надо противопоставить демократии. Спекуляции дают. Делают из диктатуры какой-то жупел. В Китае такого жупела нет. Диктатура является формой реализации этой демократии. А в современном мире, где Запад ведет агрессивную политику против Китая в том числе, надо защищать свой суверенитет и независимость, территориальную целостность. Кстати, в эти минуты, нарушая принципы одного Китая, американские конгрессмены прилетели на Тайвань, вот таким образом, гибридным, поддерживая сепаратизм. Мы же, Беларусь, жестко стоим на принципах одного Китая. Принципах того, что Китай – это многонациональная страна, которая основана на дружбе народов. И никакие фейки про уйгуров, про Тибет, про внутреннюю Монголию, про маньчжуров мы не воспринимаем. Как бы там западная пропаганда ни стремилась распространять эти мифы и реальные провокации.

Мы за 32 года увеличили свой товарооборот в 140 раз. То, что было сказано на встрече: мы хотим и дальше развиваться. Мы не какой-то там логистический хаб, хоть и тоже это. Мы [Беларусь – прим. ред.] – сильнейший кластер «Пояса и пути», промышленный, машиностроительный кластер. Китай для нас сегодня второй торгово-экономический партнер. И это очень важно для нас всех. Потому что фактически наши совместные с Китаем предприятия действуют и работают, в том числе в программах импортозамещения Союзного государства Беларуси и России. Это мы тоже должны не забывать.

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