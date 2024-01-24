Не делают в других странах. Почему иностранки приезжают рожать в Беларусь?

Анастасия Павлова, заместитель директора частного предприятия по организации автобусных туров:

У меня лично мои несколько знакомых столкнулись с тем, что, имея очень расширенную страховку, финансовые возможности, наблюдаясь во время беременности, пришлось приехать в Беларусь, сложились так обстоятельства, на недолгий срок. Но так как беременность надо наблюдать, обратившись сюда в женскую консультацию уже достаточно на позднем сроке беременности, открыла широко глаза и сказала: «В смысле мне надо еще столько всего было сделать для обследования, ведения беременности? Никто этого не делает в других странах». После этого на родоразрешение она приехала к нам. Рожать и наблюдать вторую и третью свою беременность она принципиально из Арабских Эмиратов, имея там очень большие возможности, приезжала сюда. Точно так же еще одна моя знакомая, приехав из Греции, тоже послушав от своих подруг. Приезжали наблюдать беременность и для родоразрешения к нам в страну, говоря о том, что ни в одной европейской стране не уделяют такого колоссального внимания именно ведению беременности и родоразрешению. Говорит: «Может быть, есть какие-то советские, такие постсоветские, не совсем привычные уже для современного общества, но ведь это для здоровья матери и малыша. Это же колоссальное внимание».

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