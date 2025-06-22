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МИД Беларуси с глубокой тревогой следит за резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

22 июня 2025 13:34
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Министерство иностранных дел Беларуси с глубокой тревогой следит за резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Пострадав от аварии на ЧАЭС, наша страна прекрасно понимает к каким тяжелейшим последствиям могут привести бомбардировки ядерных объектов на территории Ирана. Во внешнеполитическом ведомстве настоятельно призывают все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси с глубокой тревогой следит за резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке-2

«Крайне обеспокоены сообщениями об ударах по иранским ядерным объектам, нанесенных Соединенными Штатами Америки. Рассматриваем эти действия как чрезвычайно опасную эскалацию, которая несет в себе непредсказуемые последствия для всего региона и страдания для народов, его населяющих. Считаем, что единственным устойчивым решением является дипломатический путь и соблюдение международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года», – подчеркнули в МИД Беларуси.

# МИД Беларуси # Конфликт на Ближнем Востоке

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