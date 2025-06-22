Глава МИД Ирана планирует встретиться с президентом России в Москве

Возможными последствиями атаки США по ядерным объектам Ирана обеспокоено и все мировое сообщество. Призывы к деэскалации конфликта звучат из многих государств, однако пока ситуация остается весьма нестабильной. После ударов американских ВВС парламент Ирана заявил о намерении закрыть Ормузский пролив. Правда, окончательное решение по вопросу должен одобрить Совет национальной безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел исламской республики экстренно вылетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером. Ранее, на пресс-конференции, Аббас Аракчи заявил, что на встрече будет обсуждаться стратегия совместного реагирования на возникшие угрозы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран не готов к возобновлению дипломатии, пока не будет дан ответ на американскую атаку. Также он призвал международные организации отреагировать на агрессию со стороны США.

Аббас Аракчи. Министр иностранных дел Ирана:

Иран призывает Совет Безопасности и МАГАТЭ осудить преступный акт агрессии со стороны США в соответствии с принципами Устава ООН. Мы пытались открыть окно для дипломатии со Штатами 10 дней назад, однако на нас напали, а также два дня назад, когда состоялись переговоры Ирана с «евротройкой» – и сегодня мы снова понесли потери. Теперь я открыто заявляю, что с нас хватит.

На фоне ударов США по исламской республике гендиректор МАГАТЭ объявил о созыве экстренного заседания Совета управляющих агентства. Напомним, минувшей ночью военно-воздушные силы США атаковали три ключевых ядерных объекта Ирана – подземный завод по обогащению урана Фордо, а также сооружения в Натанзе и Исфахане. При этом сегодня, 22 июня, на пресс-конференции глава Пентагона заявил, что удары не были направлены против иранских войск, граждан или власти.