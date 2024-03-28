Петровский: нам нужно понять природу зла, предательства у нас, чтобы выявлять этих людей

Григорий Азаренок: Да там вот все вместе было... Под Солигорском, в Минской области. И там отселяли целые поселки, целые деревни. Много людей погибло. Люди постарше помнят техногенную катастрофу в конце 80-х. Вот персонаж был готов. Вот, рядом с нами жил убийца-нацист, который готов был воевать в фашистском террористическом подразделении ВСУ.

Петр Петровский, политолог: Там не только могут быть нефтепродукты, аммиак может быть.

В конце 80-х, кто помнит, кто знает, была техногенная катастрофа – сошел поезд. Отселяли целые деревни. Сошел поезд с нефтепродуктами, был взрыв, было заражение большое земли и пожары большие.

На самом деле конец-то веселый. А история не веселая. Товарный поезд. Могли погибнуть тысячи людей. По словам Буданова. Мы напомним, что такое товарники. Они могут возить не только нефтепродукты, они могут возить уголь. И чаще всего нефтепродукты они возят.

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Лукашенко по экономике и поговорим, что ожидает белорусскую экономику в будущем. В гостях политолог Петр Петровский.

Петр Петровский:

Как говорится, в семье не без урода. Просто разные уроды бывают. Одни просто уроды, а другие уроды, которые хотят еще нанести тебе вред, нож в спину засунуть. Конечно, я не знаю, но это террорист чистой воды. Человек, который предал страну, предал граждан ее. Предал собственную Родину. При этом видно, что человек безграмотный, поддающийся внешнему влиянию. Хотя посмотри, государство ему и домик на селе дало. И пожалуйста, живи и в ус не дуй. Да, надо работать. Это тебе не из фильма «Нехочуха» И в ВСУ тоже не «нехочухи» там сидят. Там нацики.

И человеку вообще задурили голову. Но я тут не буду его никогда оправдывать, потому что я считаю, что это не ребенок.

Григорий Азаренок:

Нет, конечно, вы что.



Петр Петровский:

Это полноценный гражданин, у которого есть и права, и обязанности. И он должен нести ответственность перед законом. Если он считает, что можно убивать, что он поддерживает эту бандеровщину, то есть их взгляды, ну, дорогой ты наш, всё, иди и по статье терроризм и экстремизм. То есть он вот целый набор высказал тут статей. И сиди, сиди и в ус не дуй в тюряге.

Это вообще должны исследовать психологи, социологи. Я считаю, что таких личностей надо максимально исследовать. Для чего? Для того чтобы понять природу вот этого зла, вот этого предательства у нас, вот этих уродов среди нас. Почему? Потому что чтобы их выявлять. Чтобы выявлять тех людей, которые могут быть опасны. В темном омуте кто-то там будет водиться. Это задача нашей безопасности. Потому что я вижу, что этот человек вообще находился фактически в деревне. Что он мог там сделать? Вот с удобрениями какими-нибудь.

Григорий Азаренок:

А помните, Латыпов был такой, который хотел отравить колодцы фактически.

Петр Петровский:

Вот. То есть ни в чем не повинных людей.

Григорий Азаренок:

Ублюдки, подонки. Поэтому считаю, что лет 25 ему было бы нормально.

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