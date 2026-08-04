В Германии наблюдается острая нехватка квартир и рост арендной платы

В Германии остро не хватает жилья. По оценкам экспертов, стране необходимо более миллиона новых квартир, чтобы покрыть спрос. Строительная отрасль переживает затяжной спад. В 2025 году было возведено всего 206 тысяч квартир, что на 18 % меньше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый низкий показатель с 2012 года. В текущем году ожидается дальнейшее сокращение объемов строительства. Среди причин кризиса названы рост инфляции и дороговизна стройматериалов, усугубленные конфликтом на Ближнем Востоке, а также обременительные требования со стороны властей. Дефицит предложения толкает вверх арендную плату.

В Германии более половины жилья сдается внаем, и это самый высокий показатель в Евросоюзе. В Берлине и Лейпциге доля арендного жилья превышает 80 %, там поиск квартиры превратился в настоящее испытание. Свыше 6 миллионов домохозяйств тратят на жилье более 40 % своего дохода. Канцлер Фридрих Мерц пообещал создать государственное агентство по строительству, однако эксперты сомневаются в эффективности этой меры, призывая вместо новой бюрократии поддержать уже существующие фирмы.