В Лондоне не было осадков в течение месяца впервые за 155 лет

Лондон, чей образ в мировом сознании неразрывно связан с дождем и туманом, переживает метеорологический парадокс. За весь июль в столице Соединенного Королевства не выпало ни капли дождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитая метеостанция в Королевских ботанических садах Кью впервые за 155 лет зафиксировала календарный месяц без единого миллиметра осадков. Синоптики не прогнозируют обильных дождей, способных прервать засуху.

Затяжная засуха и аномальная жара в Великобритании уже ударили по сельскому хозяйству. Страна вынуждена импортировать ряд продовольственных культур, а внутренние цены на продукты питания пошли вверх. Июль 2026 года стал самым засушливым месяцем в Англии и Уэльсе с начала метеонаблюдений.