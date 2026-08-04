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В Лондоне не было осадков в течение месяца впервые за 155 лет

04 августа 2026 20:03
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Лондон, чей образ в мировом сознании неразрывно связан с дождем и туманом, переживает метеорологический парадокс. За весь июль в столице Соединенного Королевства не выпало ни капли дождя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитая метеостанция в Королевских ботанических садах Кью впервые за 155 лет зафиксировала календарный месяц без единого миллиметра осадков. Синоптики не прогнозируют обильных дождей, способных прервать засуху. 

Затяжная засуха и аномальная жара в Великобритании уже ударили по сельскому хозяйству. Страна вынуждена импортировать ряд продовольственных культур, а внутренние цены на продукты питания пошли вверх. Июль 2026 года стал самым засушливым месяцем в Англии и Уэльсе с начала метеонаблюдений.

# Погода # Новости Великобритании

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