Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой

Трогательная история о личной победе многократной чемпионки Беларуси по спортивным танцам на колясках. Ирина Минюк во второй раз стала мамой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 28 марта, ее вместе с малышкой выписали из роддома «Мать и дитя». С особым трепетом маленькую Каролину – так назвали девочку – встречал ее старший брат. Несмотря на юный возраст, он серьезно настроен помогать родителям в воспитании малышки.

Ирина Минюк: Муж и сын. Я рассчитываю на них и уверена в них. Без них никак. Больше им спасибо, особенно мужу за терпение, за силы.

Юрий Минюк: Давно уже не держал таких детей на руках. Немножко как бы страшновато и волнуюсь. Хотелось бы, чтобы все время, находясь в моих руках, она была такой же спокойной.

Белорусские медики оставляют право быть мамой женщинам с ограниченными возможностями, конечно, если это не угрожает здоровью мамы и ребенка. Всю беременность и роды Ирину сопровождали врачи РНПЦ «Мать и дитя». Здесь для особенных рожениц созданы все условия.

Венера Семенчук, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя»:

Создаются условия безбарьерной среды. В таких палатах предоставляются палаты повышенной комфортности с целью того, чтобы там могли находиться родственники и лица, которые пожелает видеть пациентка. В год у нас бывает две-три таких пациентки. Вообще, люди с ограниченными возможностями обращались в центр на стационарное лечение за 2023 год в более чем в 200-х случаях.

К слову, это не единственное «спортивное» пополнение в Беларуси: 27 марта дочку родила наша биатлонистка Ирина Шаклеина. Малышку назвали Кирой.