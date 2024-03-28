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Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой

28 марта 2024 19:00
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Трогательная история о личной победе многократной чемпионки Беларуси по спортивным танцам на колясках. Ирина Минюк во второй раз стала мамой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой-1

Сегодня, 28 марта, ее вместе с малышкой выписали из роддома «Мать и дитя». С особым трепетом маленькую Каролину – так назвали девочку – встречал ее старший брат. Несмотря на юный возраст, он серьезно настроен помогать родителям в воспитании малышки.

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой-4

Ирина Минюк:
Муж и сын. Я рассчитываю на них и уверена в них. Без них никак. Больше им спасибо, особенно мужу за терпение, за силы.

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой-7

Юрий Минюк:
Давно уже не держал таких детей на руках. Немножко как бы страшновато и волнуюсь. Хотелось бы, чтобы все время, находясь в моих руках, она была такой же спокойной.

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой-10

Белорусские медики оставляют право быть мамой женщинам с ограниченными возможностями, конечно, если это не угрожает здоровью мамы и ребенка. Всю беременность и роды Ирину сопровождали врачи РНПЦ «Мать и дитя». Здесь для особенных рожениц созданы все условия.

Чемпионка Беларуси по спортивным танцам на колясках Ирина Минюк во второй раз стала мамой-13

Венера Семенчук, заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации РНПЦ «Мать и дитя»:
Создаются условия безбарьерной среды. В таких палатах предоставляются палаты повышенной комфортности с целью того, чтобы там могли находиться родственники и лица, которые пожелает видеть пациентка. В год у нас бывает две-три таких пациентки. Вообще, люди с ограниченными возможностями обращались в центр на стационарное лечение за 2023 год в более чем в 200-х случаях.

К слову, это не единственное «спортивное» пополнение в Беларуси: 27 марта дочку родила наша биатлонистка Ирина Шаклеина. Малышку назвали Кирой.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Венера Семенчук

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