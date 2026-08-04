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Кубок Салея: жлобинский «Металлург» крупно обыграл «Витебск»

04 августа 2026 20:34
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На ледовых аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. В программе вторника значились три противостояния групповой стадии. В Жлобине местный «Металлург» крупно обыграл «Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Уже в первой 20-минутке зрители увидели три взятия ворот. На шайбу в исполнении Павла Васютовича хозяева ответили точными бросками Романа Крикуненко и Егора Кузьменко. Второй период прошел в довольно остром соперничестве и ярких атаках, но каждый раз выручали голкиперы обеих дружин. Старт заключительной трети лучше провели «сталевары». Роман Кузнецов довел преимущество своего клуба до крупного. «Северяне» приложили немало усилий, чтобы исправить ситуацию и отыграться, но вместо этого пропустили еще раз. Отличился Виктор Бовбель. Итоговый счет – 4:1 в пользу подопечных Дмитрия Саяпина. 

Кубок Салея: жлобинский «Металлург» крупно обыграл «Витебск»-1

Полные результаты игрового вторника на ваших экранах. В среду состоятся еще три противостояния. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух групп, а победитель турнира определится 6 сентября.

# Хоккей

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