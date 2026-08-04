Илья Ивашко вышел в 1/8 финала на турнире в Польше

Илья Ивашко победно стартовал на «челленджере» в польском Гродзиск-Мазовецки. В поединке 1/16 финала белорус встречался с представителем Турции Эрги Киркином, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, оба спортсмена пробились в основной раунд турнира через квалификацию.

Земляк находится выше своего оппонента в мировом теннисном рейтинге более чем на 200 позиций. В первом сете Илья полностью контролировал ситуацию на корте, действовал первым номером и практически не оставил шансов своему визави – 6:1. Во второй партии накал борьбы обострился и соперник сумел взять реванш – 7:5. Однако в решающем игровом отрезке соотечественник вернул инициативу себе и оформил пропуск в следующий круг соревнований. За путевку в четвертьфинал Ивашко поспорит с Гарольдом Майо из Франции.