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Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью

04 августа 2026 20:02
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Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 9 вечера она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств. Напомним, единственный действующий погранпереход простаивал почти четверо суток. Паузу в Риге объясняли техническими сбоями. Ранее латвийское правительство отклонило инициативу главы МВД о бессрочном закрытии границы. Белорусские таможенные органы полностью готовы к оперативной работе и оформлению всего потока транспорта. 

# Беларусь-Латвия # Государственная граница Беларуси

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