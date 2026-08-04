Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью

Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны – «Григоровщина»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 9 вечера она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств. Напомним, единственный действующий погранпереход простаивал почти четверо суток. Паузу в Риге объясняли техническими сбоями. Ранее латвийское правительство отклонило инициативу главы МВД о бессрочном закрытии границы. Белорусские таможенные органы полностью готовы к оперативной работе и оформлению всего потока транспорта.