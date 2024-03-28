Петровский: ГУБОП – это санитар социума. Это не карательная машина, это машина очищения

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим совещание Лукашенко по экономике и поговорим, что ожидает белорусскую экономику в будущем. В гостях политолог Петр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь ГУБОП – это не просто одно из силовых подразделений. ГУБОП – это смысл жизни. ГУБОП – это иммунная система. ГУБОП – это наша совесть. ГУБОП – это наша защита. ГУБОП – это скромные, простые мужики, славные, замечательные ребята, воины, которые до рассвета выезжают и забирают террористов, змагаров, педерастов, бчбшников, либерастов, всякую дрянь и нечисть. Беспощадно, жестко разбираются со всеми предателями Родины. Это наши мужики, это наши белорусы, это наши солдаты, наши офицеры. Сегодня они принимают поздравления от всей страны. Это стало уже таким брендом – это наше подразделение.

Мы когда-то с вами уже говорили, что время ставит новых героев. Время ставит новые образы перед нами. И вновь солдаты, защитники, оперативники. И ведь они продолжатели славной традиции, которую мы смотрели, например, в фильме «Место встречи изменить нельзя». Они продолжатели всех славных милицейских традиций Советского Союза: от Фрунзе и до героев Великой Отечественной войны, от воинов НКВД и до нынешних дней, до защитников нашей Беларуси. До столпа нашего лидера Александра Григорьевича Лукашенко. И они диктуют его непреклонную волю всем врагам и предателям. Ведь это же огромная философская система.

Петр Петровский, политолог:

Я бы даже здесь сравнил бы ГУБОП с санитарами социума прежде всего. Когда на поле растут сорняки, их надо вырывать. Они будут все время прорастать. Когда в семье появляется урод, его надо вырывать. В семье не без урода. Когда в обществе продвигается инфекция, ее надо протравливать. И получается, что ГУБОП – это та сила, это тот санитар социума, который занимается вот этой непростой работой. Не надо, как некоторые наши враги хотят сказать, что вот это какая-то карательная машина. Это не карательная машина. Это машина очищения. Машина дезинфекции.

Григорий Азаренок:

Так, во-первых, ничего плохого в карательной машине нет, потому что Господь карает.

Петр Петровский:

Ну вот он и карает! А мы дезинфицируем.

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