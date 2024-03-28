На БЕЛАЗе завершился чемпионат по решению машиностроительных кейсов. Какие ноу-хау предложили юные умы?
Свежий взгляд на нестандартные вопросы. На БЕЛАЗе завершился международный чемпионат по решению машиностроительных кейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В технической битве приняли участие студенческие команды из нескольких стран. Какие задачи решали будущие специалисты? И что в ответах?
Расскажет Диана Головач.
Международный проект BELAZ Challenge уже стал традиционным. Состязание проводится в четвертый раз. За титул победителя в 2024 году боролись студенты технических вузов Беларуси, России и Узбекистана.
Диана Головач, корреспондент:
Чтобы стать чемпионом, нужно на конкретном примере решить техническую задачу. Участникам предложили повысить эффективность и надежность использования белорусских самосвалов, а также добавить в их начинку новые функции.
В соревновательной программе – сборка БЕЛАЗа, машиностроительный квиз и защита кейсов.
Cергей Быков, студент Губкинского филиала Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Россия):
Мы вкратце решили взять первое задание из кейса. Это автоматизация газового оборудования в экспериментальных самосвалах. И сегодня попытаемся показать, что мы придумали.
Владислав Кашперко, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:
Подходили с умом, креативно подходили, исследовали и разрабатывали определенное оборудование, которого не хватает в нынешних автомобилях, и выдвинули свои идеи по определенным заданиям.
Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта, установка новых баллонов для водородных образцов, автономная система контроля температуры аккумулятора. Это лишь малая часть предложений для улучшения белорусских самосвалов. Среди идей есть и те, что сегодня находятся в разработке конструкторов завода.
Подробности в видео.