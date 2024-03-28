На БЕЛАЗе завершился чемпионат по решению машиностроительных кейсов. Какие ноу-хау предложили юные умы?

Свежий взгляд на нестандартные вопросы. На БЕЛАЗе завершился международный чемпионат по решению машиностроительных кейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В технической битве приняли участие студенческие команды из нескольких стран. Какие задачи решали будущие специалисты? И что в ответах? Расскажет Диана Головач.

Международный проект BELAZ Challenge уже стал традиционным. Состязание проводится в четвертый раз. За титул победителя в 2024 году боролись студенты технических вузов Беларуси, России и Узбекистана.

Диана Головач, корреспондент:

Чтобы стать чемпионом, нужно на конкретном примере решить техническую задачу. Участникам предложили повысить эффективность и надежность использования белорусских самосвалов, а также добавить в их начинку новые функции. В соревновательной программе – сборка БЕЛАЗа, машиностроительный квиз и защита кейсов.

Cергей Быков, студент Губкинского филиала Национального исследовательского технологического университета МИСИС (Россия):

Мы вкратце решили взять первое задание из кейса. Это автоматизация газового оборудования в экспериментальных самосвалах. И сегодня попытаемся показать, что мы придумали.

Владислав Кашперко, студент Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Подходили с умом, креативно подходили, исследовали и разрабатывали определенное оборудование, которого не хватает в нынешних автомобилях, и выдвинули свои идеи по определенным заданиям.